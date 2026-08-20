SISALRIL activa nuevas reglas para fortalecer auditorías y pagos en el sistema de salud

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) puso en marcha la normativa de Auditoría Médica, una disposición que establece criterios y estándares para evaluar los procesos de atención y verificar su cumplimiento dentro del Seguro Familiar de Salud (SFS) y el Seguro de Riesgos Laborales (SRL).

La medida fue formalizada mediante la Circular SSRL-INT-2026-002960, que establece disposiciones para aplicar la Resolución Administrativa núm. 00238-2021. El nuevo marco contempla aspectos relacionados con auditorías médicas, calidad de las atenciones, glosas y pagos entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).

A través de esta regulación, la SISALRIL establecerá los tipos de auditorías, los plazos para su realización y los mecanismos de conciliación y arbitraje frente a diferencias relacionadas con objeciones, glosas y pagos. La institución procura establecer procedimientos más claros y uniformes para los diferentes actores que participan en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Uno de los principales propósitos de la iniciativa es contribuir a reducir el gasto de bolsillo en salud de la población afiliada, al tiempo que se busca fomentar una relación más transparente entre aseguradoras, prestadores y organismos vinculados a los riesgos laborales. La normativa también pretende elevar la calidad y eficiencia de los procesos asociados a las prestaciones de salud.

Como parte de las nuevas disposiciones, SISALRIL habilitó el Registro de Auditores Médicos a través de su Oficina Virtual, donde deberán registrarse los profesionales de las ARS, IDOPPRIL y PSS que participan en estos procesos. La herramienta permitirá validar a los especialistas y emitir un código de auditor médico, procurando garantizar la idoneidad de quienes desempeñan esta función.

La circular establece además la implementación del Esquema 0039 de Monitoreo de Auditorías Médicas, concebido como un mecanismo de reporte para generar indicadores mínimos sobre estos procedimientos. La información recopilada permitirá realizar seguimiento, medir resultados e identificar oportunidades de mejora en la gestión de las glosas y los pagos dentro del sistema.

Las ARS, el IDOPPRIL y los Prestadores de Servicios de Salud tendrán un plazo de tres meses para adecuar sus procesos, procedimientos y sistemas internos a los nuevos requerimientos. Con la aplicación de la normativa, SISALRIL busca avanzar hacia una supervisión más ágil, trazable y sustentada en datos, fortaleciendo la transparencia y eficiencia de los servicios en beneficio de los afiliados.