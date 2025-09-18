“Sinestesia” del Ballet Nacional Dominicano deslumbra en la Gala Estrellas de la Danza Mundial

José Rafael Sosa

SANTO DOMINGO, RD.– La XVI Gala Estrellas de la Danza Mundial se inauguró con un despliegue artístico memorable a cargo del Ballet Nacional Dominicano, que presentó la obra Sinestesia, un homenaje poético al cuerpo, la luz y el color.

La pieza, inspirada en la condición neurológica que asocia sentidos distintos, fue interpretada por doce bailarines que lograron un ejercicio de precisión, armonía y sincronía, transmitiendo emoción sin necesidad de palabras.

Sinestesia se convirtió en un espectáculo integral: danza, sonido y visualidad se unieron en una propuesta que cautivó al público y que bien merece ser estudiada y reconocida por su originalidad y ejecución.

El coreógrafo y director del Ballet Nacional Dominicano, Pablo Pérez, concibió la obra a partir de la idea de “ver sonidos y escuchar colores”, transformando esa experiencia subjetiva en una narrativa corporal.

Los bailarines vistieron trajes en tonos pasteles, diseñados por la modista Renata Cruz, que se ajustaban al cuerpo y reforzaban el efecto sensorial de la puesta en escena. A esto se sumó un trabajo de proyección digital que mostraba formas cromáticas en constante variación.

La dificultad artística fue traducir a movimiento la cualidad sinestésica de percibir letras y números con tonalidades específicas. El resultado fue una experiencia inmersiva que llevó al público a percibir los sentidos de manera cruzada.

El Ballet Nacional Dominicano llegó a esta gala con la fuerza de una tradición iniciada en 1981 y con un repertorio que lo posiciona como el principal referente de la danza clásica y contemporánea en el país.

Con sede en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, esta institución es considerada patrimonio cultural de la nación y ha interpretado grandes obras universales como Cascanueces, Giselle, La Bayadera, Coppelia y El lago de los cisnes.

Los intérpretes de Sinestesia –Alexander Duval, Raymundo Rodríguez, Eliosmayquer Orozco, Javier Genao, Gabriela Rodríguez, Yudeidi Pérez, Ana Molina, Diano Dópico, Laura Santos y Cora Collado– entregaron su energía por completo en el escenario.

El público reconoció ese esfuerzo con una ovación sostenida, valorando la capacidad del elenco para conectar con las emociones a través del gesto, la música y la iluminación.

La producción general de la gala estuvo a cargo de Mónica Despradel, con dirección artística de Paul Seaquist y regiduría de Isadora Bruno. El diseño de luces fue responsabilidad de Hjalmar Gómez, mientras que los diseños generales corrieron por cuenta de María Carla Araujo.

El equipo de relaciones públicas, integrado por Angélica Pérez y Muriel Soriano, acompañó la coordinación de este evento que reunió a lo más destacado de la danza internacional.

Con Sinestesia, el Ballet Nacional Dominicano reafirmó que la danza puede ser mucho más que movimiento: es una experiencia sensorial total capaz de transformar la percepción y elevar el arte dominicano a escenarios de talla mundial.

