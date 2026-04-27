Silvio Durán regresa al PLD y llama a reactivar la militancia de cara al 2028

Bartolo García

Santiago.– El ex presidente de la República y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, encabezó el acto de reingreso del ingeniero Silvio Durán, a quien entregó de manera simbólica la llave de la organización política como muestra de bienvenida y respaldo a su retorno.

Durante su intervención, Durán exhortó a los dirigentes peledeístas a salir a buscar a los compañeros que se han mantenido alejados o “sentados”, asegurando que la única forma de recuperar el poder en las elecciones del 2028 es con trabajo directo, visitas personales y motivación constante.

El dirigente sostuvo que el PLD debe reconectar con su militancia y recordó que durante los gobiernos de Danilo Medina el país vivía mejores condiciones económicas. “El país tuvo el mejor presidente de la República, que fue Danilo Medina”, expresó ante los presentes.

Silvio Durán pidió perdón por haberse alejado temporalmente del partido y aseguró que regresa convencido de que el PLD sigue siendo la mejor opción para garantizar progreso y estabilidad a los dominicanos.

Asimismo, recordó que en procesos electorales anteriores, junto a su equipo de trabajo integrado por figuras como Juan Manuel Ventura y Bélgica Espaillat, lograron importantes victorias, destacando que Gonzalo Castillo obtuvo más de un 52 por ciento en esa demarcación.

Durán afirmó que Danilo Medina lo recibió con respeto y sin rencor cuando decidió reencontrarse con la organización, resaltando que el exmandatario mantiene una actitud abierta y conciliadora con quienes desean volver al partido morado.

La actividad fue iniciada por el presidente del Comité Provincial del PLD, Juan Carlos Piña, y contó con la presencia de importantes dirigentes como Ramón Ventura Camejo, José Ramón Fadul, Aura Toribio, Fernando Rosa, Francisco Domínguez Brito, Bélgica Espaillat, Francisco Mosquea y otros miembros destacados de la organización.