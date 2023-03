Siete policías son acusados de asfixiar hasta la muerte a un afroamericano en EE.UU. (VIDEO)

Este martes se difundió un video que muestra a los oficiales y varios trabajadores de un hospital apilarse sobre el cuerpo de Irvo Otieno, de 28 años, quien falleció mientras lo internaban en un psiquiátrico

Siete policías y tres trabajadores de un hospital fueron acusados por la muerte de un afroamericano el pasado 6 de marzo mientras lo ingresaban a un hospital psiquiátrico del condado de Dinwiddie, en el estado de Virginia (EE.UU.). Un jurado local aprobó este martes los cargos de asesinato en segundo grado en el caso de Irvo Otieno, quien, según la fiscal encargada, Ann Cabell Baskervill, falleció de asfixia cuando los implicados se abalanzaron sobre él, informa The Washington Post (WP).

En esta misma jornada, el medio estadounidense difundió el video editado de una cámara de vigilancia que muestra a los agentes del alguacil del condado de Henrico arrastrando a Otieno, que estaba esposado, sin camisa y con grilletes en los tobillos, a la sala de admisiones del Hospital Central State. El joven, de 28 años, parece resistirse y termina siendo inmovilizado en el suelo por cerca de una decena de personas, que parecen apilarse sobre él y presionar su cuerpo.

Unos 12 minutos después, Otieno parece estar inerte y no responde a ningún estímulo. Empleados del hospital en la escena proceden a iniciar maniobras de reanimación, que incluyen inyecciones, compresiones torácicas y terapia de desfibrilación. Según WP, poco menos de una hora después, un técnico médico cubrió el cuerpo con una sábana blanca.

Newly released video shows multiple people piling on top of 28-year-old Irvo Otieno, a mentally ill man who suffocated to death while in police custody. A grand jury has indicted the 10 people charged in his death. https://t.co/gKBVw8dJt5 pic.twitter.com/GMHF5uPn0Y