Tuto Tavárez

Como estamos en modo fútbol, queremos referirnos a un hecho que sucedió el fin de semana y no fue en el Mundial.

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El protagonista fue el guardameta del Cibao FC y la Selección Nacional, Edwin “Gato” Frías.

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Edwin tiene una fundación y los días 19, 20 y 21 hizo un torneo de fútbol en su comunidad de Ojo de Agua, Salcedo.

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Pero, el primer gol del evento lo anotó el Gato Frías o si se quiere la mejor atajada, por su condición de portero.

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No fue en un estadio de fútbol, sino que Edwin convocó los clubes participantes a la iglesia y allí fue parte de la homilía.

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Que buen gesto de Edwin, poner el evento en manos de Dios, lo que de por sí, garantizaba el éxito.

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La finalidad fue buscar la unión y colaboración ente los equipos que participaron en el torneo.

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“Buscamos la fraternidad y buenos valores entre cada uno de los atletas que verán acción en la competencia”, expresó Edwin Frías frente al Santísimo.

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En total fueron ocho los clubes que vieron acción, incluyendo los anfitriones de Ojo de Agua, de la provincia Hermanas Mirabal.

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También, una representación de su equipo en la liga Dominicana de Fútbol (LDF), vía la Fundación Cibao FC.

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Los otros fueron: Fútbol Club (KM5), Casa Blanca FC, Independiente FC, Escuela de Fútbol Robert Rosario, Nagua FC y San Francisco FC.

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Una muestra de que Edwin “Gato” Frías ha asimilado a la perfección, los buenos valores que enseñan en el Cibao FC.

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Es grande debajo de los travesaños, pero es inmenso como ciudadano ejemplar, de Cibao FC, de Salcedo y la República Dominicana.

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SQUEEZE PLAY: Un tarimón no es una tarima grande, sino un banco largo de madera con respaldo…¿Falta mucho para el 27 de Febrero?…Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago 86, se inauguraron el mismo día que nació Lionel Messi, hace 40 años…Por cierto, en una información recordando esos juegos, indica que Mario Álvarez conquistó en el tenis de mesa dos medallas de oro y una plata…Pero, Juan Vila dice que es incorrecto, que Mario ganó tres medallas de oro…Vila totalizó 4 preseas, con 3 de oro y una plata…Este sábado será el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Béisbol…Tres dominicanos estarán compitiendo en la prueba de poder…Zoilo Almonte, Juan Santana y Alejandro Mejía conforma la trilogía, hasta rimó…El domingo es el Juego de Estrellas en la pelota azteca…Hablando de Juego de Estrellas, ¿Por qué la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), no celebra ese partido…Podría ser extranjeros contra criollos…Otra opción, sería los clubes del Cibao contra el resto del país, es decir, capital y Sur…Los norteños somos mayoría: Cibao FC, Salcedo FC, Atlántico FC, Moca FC, Atlético Vega Real y Jarabacoa…En Santo Domingo están, Pantoja y la Universidad O&M…En el Este los Delfines y completan San Cristóbal…La Liga Chino Suazo sigue viento en popa…Invadiendo todos los estadios de béisbol y softbol…Creo que nunc se había hecho un torneo con tantos equipos…Este sábado comienza la entrega de los kits para el Clásico MTB Patrón Santiago…En Bicicentro de Santo Domingo y Santiago…También, Rafael Solano informa que habrá un punto de entrega en el Parque Central, donde comienza y termina el evento, con el Rubio del Acordeón…Final del softbol ACDS el sábado…El Esfínter José Valverde y Delvis Durán están anunciados para abrir…Score final 75-74, apretado juego, por la mínima…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada’ que, giste es la espuma de la cerveza….Por hoy, out 27.