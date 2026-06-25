Gobernación de Santiago impulsa programa para prevenir la violencia de género e intrafamiliar

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, presentó este miércoles el programa “Concientización, Prevención y Educación de la Violencia de Género Intrafamiliar”, una estrategia orientada a reducir los casos de violencia mediante la articulación de instituciones públicas, organismos de justicia, centros educativos, iglesias, entidades empresariales y organizaciones comunitarias.

La iniciativa fue dada a conocer durante un encuentro que reunió a autoridades gubernamentales, representantes del sistema judicial, del sector salud, educación y líderes comunitarios, quienes asumieron el compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer la prevención y promover una cultura de paz en los hogares de la provincia.

Durante su intervención, Rosa Santos afirmó que la violencia intrafamiliar no puede enfrentarse de manera aislada, por lo que hizo un llamado a toda la sociedad a involucrarse en la solución del problema. Asimismo, explicó que el programa contempla la formación de líderes comunitarios capaces de identificar situaciones de riesgo, orientar a las familias y servir de enlace con las instituciones que ofrecen apoyo psicológico, legal y social.

La coordinadora del proyecto, Romina León Santos, informó que la estrategia incluirá talleres de sensibilización, campañas educativas, acompañamiento comunitario y la creación de una red provincial de líderes capacitados. Además, se trabajará en la promoción de valores, la salud mental, el manejo adecuado de conflictos y la difusión de los mecanismos de denuncia y protección disponibles para las víctimas.

Como parte del plan, las autoridades anunciaron la realización de un diagnóstico para identificar las comunidades con mayor incidencia de violencia intrafamiliar, con el propósito de priorizar las intervenciones y desarrollar acciones focalizadas que contribuyan a disminuir estos casos en la provincia.

El programa cuenta con el respaldo de la Gobernación de Santiago, el Ministerio Público, los ministerios de Educación, Salud Pública, la Mujer, Interior y Policía, además de instituciones como INFOTEP, Supérate, CONANI, CODOPSI, SIUBEN, ayuntamientos, organizaciones sociales, iglesias, medios de comunicación y representantes del sector empresarial, quienes unirán esfuerzos para fortalecer la convivencia pacífica y la protección de las familias santiagueras.

Con información de Argelys Quiñones