Fuertes terremotos sacuden Venezuela y obligan al Gobierno a declarar estado de emergencia

Caracas, Venezuela. Dos poderosos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron la tarde de este miércoles el norte de Venezuela, causando daños en distintas zonas del país y llevando al Gobierno a declarar estado de emergencia ante la magnitud del evento. Los movimientos telúricos también fueron percibidos en Colombia, Curazao y Aruba.

Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el primer sismo ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde y fue seguido minutos después por un segundo movimiento de mayor intensidad. Asimismo, indicó que hasta el momento de su declaración se habían registrado al menos 20 réplicas, mientras los organismos de socorro permanecían desplegados para evaluar los daños y asistir a la población afectada.

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros de un edificio derrumbado después en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026

Javier Campos / AP

Las autoridades confirmaron que el fenómeno impactó con fuerza a Caracas, además de los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, donde se reportaron derrumbes de edificaciones y daños en infraestructuras. Aunque el Gobierno lamentó las víctimas ocasionadas por el desastre, hasta el momento no ofreció un balance oficial sobre fallecidos o heridos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó el colapso de varios edificios, mientras que alcaldes de municipios caraqueños señalaron la existencia de víctimas mortales, sin precisar cifras. En tanto, especialistas estadounidenses advirtieron sobre la posibilidad de que el terremoto haya provocado numerosas víctimas y una destrucción generalizada, debido a la intensidad de los movimientos sísmicos.

Entre los testimonios más impactantes figura el de Amparo Díaz, residente en Caracas, quien relató haber sentido “un rugido que venía del suelo” antes de que las paredes de su apartamento comenzaran a agrietarse. La mujer explicó que la cocina colapsó parcialmente y que decidió abandonar la vivienda por temor a un derrumbe, llevando consigo únicamente su rosario, su teléfono celular y la ropa que vestía.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el primer terremoto tuvo una magnitud de 7.2 y su epicentro se localizó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo. Tras el evento, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió preventivamente un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, aunque posteriormente fue desactivado al descartarse un riesgo significativo.

Las autoridades venezolanas mantienen activos los operativos de evaluación y asistencia en las zonas afectadas, mientras continúan las inspecciones de edificios e infraestructuras. La población ha sido exhortada a mantenerse alerta ante posibles nuevas réplicas y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil mientras avanzan las labores de emergencia en todo el país.