Siete civiles heridos en Corea del Sur tras lanzamiento accidental de bombas durante ejercicio militar

Una trágica equivocación durante un ejercicio militar

Pocheon, Corea del Sur – En un evento desafortunado, siete civiles resultaron heridos después de que un caza KF-16 de la Fuerza Aérea de Corea del Sur lanzara accidentalmente ocho bombas MK-82 durante un ejercicio. El incidente ocurrió el jueves y las bombas impactaron en una zona residencial en Pocheon, al norte de Corea del Sur, cerca de la capital, Seúl.

Las bombas MK-82, diseñadas para destruir estructuras grandes como edificios y puentes, tienen un radio de destrucción comparable al tamaño de un campo de fútbol, lo que aumentó significativamente el riesgo y el daño en la zona afectada.

Daños significativos y respuesta rápida

Footage has now been released which appears to show yesterday’s “accidental bombing” in South Korea, in which an ROKAF KF-16 Multirole Fighter dropped 8 Mk-82 500lb Bombs on the Town of Dong-myeon in the Gyeonggi Province, during a Live-Fire Exercise with the U.S. Air Force. pic.twitter.com/txb43krnoi