Reafirman compromiso con el trabajo digno y la formación técnico profesional en el Día Internacional de los Trabajadores

Santo Domingo. – La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla Pineda, destacó el papel transformador del trabajo digno y la importancia estratégica de la formación técnico profesional para el desarrollo del país, durante el acto conmemorativo del Día Internacional de los Trabajadores organizado por las Centrales Sindicales.

Morla Pineda resaltó que esta fecha simboliza la lucha histórica por los derechos laborales y la necesidad de seguir promoviendo condiciones de trabajo más justas, equitativas y dignas.

“Hablar de trabajo es hablar de oportunidades, de crecimiento, de bienestar y de dignidad humana. Y precisamente ahí radica nuestra misión: formar talento humano, fortalecer capacidades y abrir caminos reales de superación para miles de dominicanos y dominicanas”, expresó.

La titular del INFOTEP informó que, en los últimos cinco años, el INFOTEP ha capacitado a más de 4.8 millones de trabajadores y trabajadoras, de los cuales más de 2.6 millones han recibido certificaciones, equivalente al 62 %, fortaleciendo sus oportunidades de empleo y crecimiento laboral.

Enfatizó que el INFOTEP es una institución sustentada en el diálogo social y el modelo tripartito, integrado por trabajadores, empleadores y el Estado, el cual definió como una visión de desarrollo compartido.

En ese sentido, valoró el rol de las centrales sindicales CNTD, CNUS y CASC, destacando su participación activa en la gobernanza institucional y su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Finalmente, dirigió un mensaje a los trabajadores dominicanos, reconociendo su aporte al desarrollo nacional.

“Ustedes son el motor de nuestro país. Su esfuerzo diario, su dedicación y su capacidad de reinventarse son la base sobre la cual se construye el desarrollo nacional”, manifestó.

Morla concluyó exhortando a renovar el compromiso colectivo con un país donde el trabajo sea sinónimo de dignidad, oportunidades y progreso compartido.