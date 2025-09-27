SIBA Energy se acerca a la meta con su ciclo combinado

Bartolo García

La empresa generadora SIBA Energy avanza de manera firme hacia la conclusión de su ciclo combinado, con la ejecución de un procedimiento técnico que marca la última fase de construcción de la planta.

Se trata del soplado de vapor de agua, una operación especializada que limpia las tuberías del sistema y que se realiza una sola vez durante toda la vida útil de la instalación.

La maniobra, aunque puede generar ruidos más intensos que los habituales, no representa ningún riesgo para la comunidad ni compromete la seguridad de las operaciones de la central.

Este paso es fundamental para garantizar que la planta opere bajo los más altos estándares técnicos y ambientales, previo a la entrada en funcionamiento del ciclo combinado.

La incorporación de esta tecnología permitirá aprovechar el calor residual de las turbinas, generando energía adicional sin necesidad de consumir más combustible.

Con ello, SIBA Energy incrementará de manera significativa su eficiencia energética, optimizando al mismo tiempo el impacto ambiental de sus operaciones.

La primera fase de la planta fue puesta en marcha en febrero de 2023, con una capacidad inicial de 190 MW en ciclo abierto.

Construida en un tiempo récord de apenas 10 meses, esta fase inicial integró 12 turbinas de gas natural, con capacidad de operar también con diésel e hidrógeno como combustibles alternativos.

El desarrollo de la segunda fase ratifica la visión de SIBA Energy de consolidarse como un pilar de la matriz energética dominicana.

La planta, por su diseño flexible y capacidad de arranque rápido, ofrece una respuesta eficaz ante la creciente demanda de electricidad en el país.

Además, complementa de forma estratégica la generación renovable, al proveer energía firme y servir como respaldo en situaciones de contingencia o mantenimientos programados en otras centrales.

Este hito coloca a la central en condiciones de aportar al sistema eléctrico nacional una fuente confiable y eficiente, que fortalece la seguridad energética del país.

Con el ciclo combinado a punto de entrar en operación, SIBA Energy reafirma su compromiso de suministrar energía sostenible, competitiva y en armonía con los objetivos de desarrollo de la República Dominicana.