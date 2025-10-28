Shohei Ohtani y Freddie Freeman protagonizan un histórico Juego 3 de la Serie Mundial

Bartolo García

Toronto, Canadá. – El Juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre los Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays será recordado como uno de los encuentros más extraordinarios en la historia de las Grandes Ligas. Una noche de récords, resistencia y dramatismo que tuvo como protagonistas a Shohei Ohtani y Freddie Freeman, héroes de una jornada que se extendió por 18 entradas y culminó con una victoria angelina.

Ohtani vivió una actuación de ensueño. El astro japonés se embasó las nueve veces que se presentó al bate, un logro sin precedentes en los Clásicos de Otoño, combinando cuatro hits, tres boletos y dos pelotazos, para convertirse en el alma ofensiva de los Dodgers.

Pero el desenlace tuvo nombre propio: Freddie Freeman. Con el marcador igualado tras más de seis horas de juego, el inicialista conectó un cuadrangular solitario en la entrada 18, sellando el triunfo de Los Angeles y colocando a su equipo en ventaja en la serie (2-1).

Si si ya a la chingada 💤 6 horas 36 minutos



Se acabó GANA #Dodgers en 18 entradas …… Vimos historia morros !!!



Estamos de acuerdo que mañana meteremos over de carreras a las 1era 5 entradas y al todo el juego ?



Freddie Freeman 1er jugador en serie mundial en dejar en el… pic.twitter.com/URfSPDynIt — KDB (@KDBX49) October 28, 2025

El encuentro fue una exhibición de resistencia física y mental. Más de 52 mil aficionados en el Rogers Centre presenciaron un duelo que alternó la tensión con la genialidad individual, donde Ohtani brilló con una actuación que ya es parte de la historia del béisbol moderno.

Con esta gesta, Ohtani extendió su racha a seis partidos consecutivos conectando de hit, la más larga para un primer bate de los Dodgers en postemporada desde Carl Crawford en 2013. Además, alcanzó ocho jonrones en una misma postemporada, estableciendo un nuevo récord entre los primeros bateadores en la historia de las Grandes Ligas.

El fenómeno japonés también se convirtió en el único jugador con tres juegos de múltiples cuadrangulares en una misma postemporada, una hazaña que ni leyendas como Babe Ruth, Reggie Jackson o David Ortiz habían logrado.

#WALKOFF Cuadrangular de FREDDIE FREEMAN deja en el terreno a los Azulejos de Toronto finalizando maratónico partido de 18 entradas y los Dodgers de los Angeles se colocan 2-1 en la #SerieMundial SHOHEI OHTANI se fue de 4-4 incluyendo dos dobles y dos HRs y recibió 5 BB, cuatro… pic.twitter.com/RdmG7auiy5 — Parley Venezuela (@ParleyVenezuela) October 28, 2025

A lo largo del encuentro, Ohtani registró 12 bases totales, sumándose a un grupo selecto de apenas cinco jugadores en la historia que han conseguido tal cifra en un juego de Serie Mundial. Antes de él, solo Albert Pujols (2011) y Enrique Hernández (2021) habían tenido múltiples juegos con al menos tres extrabases en una misma postemporada.

El primer jonrón de Ohtani llegó en la tercera entrada, un batazo monumental por el jardín derecho ante Max Scherzer, mientras que el segundo fue en la séptima, también frente al veterano derecho, quien no pudo contener el poder del nipón. Con esto, Ohtani se convirtió en el primer jugador en conectar múltiples extrabases contra Scherzer en un mismo juego de postemporada desde Eric Thames en 2019.

Su actuación también igualó el récord de Corey Seager (2020) con ocho vuelacercas en una misma postemporada para un jugador de los Dodgers, consolidando aún más su estatus como una superestrella global.

Freddie Freeman, por su parte, selló la epopeya con su cuadrangular en el inning 18 ante un fatigado bullpen de Toronto. El batazo por el jardín central no solo definió el juego, sino que desató la euforia del dugout angelino, que celebró en medio del agotamiento una de las victorias más dramáticas de su historia reciente.

“El espíritu competitivo de este equipo es increíble. Ohtani hizo historia y Freddie nos dio el golpe final. Fue un juego que recordaremos toda la vida”, declaró el mánager Dave Roberts tras la victoria.

En el otro lado, los Blue Jays lamentaron la oportunidad perdida de cerrar el encuentro en varias ocasiones. Dejaron 13 corredores en base y desperdiciaron una joya defensiva de Bo Bichette, que en la entrada 15 evitó una anotación con un tiro magistral desde el campocorto.

El maratónico partido, que se extendió por 6 horas y 37 minutos, pasó oficialmente a los libros como uno de los más largos en la historia de la Serie Mundial, destacando por su equilibrio, tensión y las actuaciones legendarias de dos de los mejores peloteros del momento.

Con esta victoria, los Dodgers toman ventaja 2-1 en la Serie Mundial y buscarán ampliar su dominio en el Juego 4. Pero más allá del marcador, el tercer duelo ya quedó inscrito como una noche mágica, en la que Shohei Ohtani y Freddie Freeman escribieron una de las páginas más brillantes del béisbol moderno.

#eljacaguero #ShoheiOhtani #FreddieFreeman #SerieMundial2025 #LosAngelesDodgers #TorontoBlueJays #MLB #Beisbol #HistoriaEnElDiamante