Sherlock Communications apuesta por liderazgo femenino para acelerar su expansión en América Latina

Bartolo García

República Dominicana, febrero de 2026.– La agencia independiente Sherlock Communications anunció el nombramiento de Bianca Boucault, Maria Amelia Costa y Patricia Zylberman como nuevas Managing Directors, consolidando un modelo de liderazgo compartido dentro de su Grupo de Consejo de Dirección.

Con oficinas en Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro, São Paulo y Santiago, la firma fortalece así su estructura regional en un momento clave para la evolución de la industria de la comunicación en América Latina.

Las tres ejecutivas forman parte de la compañía desde 2018 y han sido reconocidas internacionalmente por su desempeño en relaciones públicas y comunicación estratégica.

Patricia Zylberman obtuvo el Oro en la categoría “Rising Star” en los Davos Communications Awards, organizados por la World Communications Forum Association, además de reconocimientos en los PR News Top Women Awards y como “Best Leader in Public Relations” en 2025.

Por su parte, Bianca Boucault recibió el Bronze Award como “Digital PR Guru” en los Davos Digital PR Awards, destacándose por su trabajo innovador en comunicación digital.

Maria Amelia Costa fue reconocida con una mención honorífica como “Media Professional of the Year” en los PRNews Platinum PR Awards, reafirmando su liderazgo en el manejo estratégico de medios.

El cofundador y Managing Partner de la agencia, Patrick O’Neill, explicó que la ampliación del consejo responde a la necesidad de innovar con responsabilidad en un contexto de transformación acelerada del sector.

O’Neill subrayó que el éxito de Sherlock Communications es resultado del liderazgo ejercido por estas tres profesionales, destacando la importancia de mantener supervisión ética, contexto humano e intención estratégica frente al uso indiscriminado de la inteligencia artificial en la industria.

El anuncio coincide con la celebración de los diez años de la agencia y con una expansión integral que incluye nuevas unidades de negocio como Broadminded, especializada en investigación e insights, y Unlock Latam, enfocada en prospección estratégica y expansión outbound.

Asimismo, la organización impulsa iniciativas de impacto social como Lupa do Bem, una ONG creada por la agencia que visibiliza proyectos humanitarios en comunidades excluidas de América Latina, beneficiando indirectamente a unas 50 mil personas desde su creación durante la pandemia.

Las nuevas Managing Directors afirmaron que el modelo de liderazgo compartido permitirá acelerar la toma de decisiones, respaldar la expansión regional y fortalecer la operación diaria de una organización que hoy cuenta con 150 profesionales multilingües en la región.

En la nueva estructura, las tres ejecutivas trabajarán de manera integrada en la gestión de talento, experiencia de clientes y desarrollo de estrategias de crecimiento, consolidando una etapa de transformación que busca anticipar tendencias y generar resultados de alto impacto en el mercado latinoamericano.