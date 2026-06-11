Shakira brilló en la histórica inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Bartolo García

Ciudad de México. El Mundial de Fútbol 2026 inició oficialmente con una espectacular ceremonia de apertura en el Estadio Azteca, donde Shakira encabezó el show estelar que marcó el comienzo de la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Presentación completa de @shakira para la Inauguración del Mundial de Fútbol 2026 🇲🇽🇺🇸🇨🇦



Desde El Estadio Azteca 🇲🇽 pic.twitter.com/N82pGRpThQ — El Aguante de Shakira (@ShakiraAguante) June 11, 2026

Antes del inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica, los asistentes disfrutaron de una producción artística que incluyó la participación del tenor Andrea Bocelli, la cantante surcoreana Ejae, así como un desfile con las banderas de todas las selecciones participantes. La celebración también contó con actuaciones de J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules y Belinda.

El look de Shakira consistió en un body amarillo con falda blanca (AP Photo/Ricardo Mazalan)

Ricardo Mazalan – AP

La presentación de Shakira fue el cierre de una ceremonia que reunió a cerca de 80 mil espectadores en el Estadio Azteca, escenario que se convirtió en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 (AP Photo/Ricardo Mazalan)

Ricardo Mazalan – AP

En el terreno de juego, la selección mexicana respondió a la expectativa de su público al conseguir la primera victoria del torneo con marcador de 2-0 sobre Sudáfrica, en un encuentro dominado por el conjunto anfitrión.

El primer gol de la Copa del Mundo fue anotado por Julián Quiñones, quien aprovechó un error defensivo para abrir el marcador y desatar la euforia de la afición mexicana. Más adelante, Raúl Jiménez amplió la ventaja con un certero cabezazo que aseguró el triunfo para el combinado azteca.

Raúl Jimenez celebra el segundo gol de México, este jueves.

Natacha Pisarenko (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Sudáfrica jugó gran parte de la segunda mitad con diez futbolistas tras una expulsión, situación que facilitó el dominio de México y permitió a los locales controlar las acciones durante los minutos decisivos del compromiso.

La inauguración del Mundial 2026 estuvo acompañada de un ambiente festivo y multicultural, consolidando un arranque memorable para un torneo histórico que reunirá a las mejores selecciones del planeta y que, por primera vez, se disputa de manera conjunta en tres países de Norteamérica.