SERVIR-D anuncia su Conferencia Anual 2025: “Voluntariado Corporativo al Servicio de una Sociedad Libre de Violencia contra la Mujer”

Bartolo García

Santo Domingo.– El Servicio de Voluntariado Ignaciano de la República Dominicana (SERVIR-D) anunció la realización de su Conferencia Anual 2025, titulada “Voluntariado Corporativo al Servicio de una Sociedad Libre de Violencia contra la Mujer”, un evento que busca fomentar el compromiso social y empresarial en la construcción de una cultura de respeto, equidad y no violencia.

La actividad se llevará a cabo el martes 4 de noviembre a las 8:00 a.m. en el Hotel Sheraton Santo Domingo, y contará con la participación de reconocidos profesionales del ámbito psicológico y social, comprometidos con la promoción de entornos laborales y comunitarios más seguros e inclusivos.

Entre los ponentes invitados destacan la Dra. Soraya Lara Caba, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), y el Dr. Luis Vergés Guzmán, presidente fundador del Centro Profesional Psicólogos Unidos, Inc., y director del Centro Psicológico Bienestar Familiar, ambos con una amplia trayectoria en el abordaje de la violencia de género desde la prevención y la atención terapéutica.

Soraya Lara Caba

Según explicó SERVIR-D, esta conferencia busca abrir espacios de reflexión y acción sobre el papel que desempeña el voluntariado corporativo como herramienta de transformación social y promotora de una cultura de equidad y respeto dentro y fuera del entorno laboral.

“Queremos que las empresas comprendan que su compromiso va más allá de la responsabilidad social tradicional; se trata de crear ambientes donde el respeto y la empatía sean pilares fundamentales para prevenir la violencia en todas sus formas”, señala la organización en su comunicado.

El encuentro se enmarca dentro de las acciones formativas y de sensibilización que desarrolla SERVIR-D a nivel nacional, promoviendo la integración del sector empresarial, académico y comunitario en proyectos de desarrollo humano sostenible inspirados en los valores ignacianos de servicio, justicia y solidaridad.

Durante la conferencia, los expertos abordarán temas relacionados con la violencia psicológica, laboral y estructural, así como estrategias efectivas de intervención y acompañamiento a víctimas. También se presentarán casos de éxito de voluntariado corporativo implementados en diferentes instituciones dominicanas.

La Dra. Soraya Lara Caba expondrá sobre el impacto del acompañamiento psicosocial en mujeres sobrevivientes de violencia, mientras que el Dr. Luis Vergés Guzmán compartirá reflexiones sobre el papel de las empresas en la transformación de patrones culturales que perpetúan la desigualdad.

SERVIR-D destacó que la conferencia no solo busca generar conciencia, sino también motivar compromisos concretos desde las instituciones participantes, para fortalecer la red de apoyo comunitario y empresarial frente a la violencia de género.

El evento contará con la participación de líderes empresariales, representantes de ONG, académicos, estudiantes y voluntarios, quienes tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias, buenas prácticas y propuestas colaborativas para contribuir a una sociedad más justa y solidaria.

Asimismo, se realizará una entrega simbólica de reconocimientos a entidades que han demostrado un compromiso ejemplar con el voluntariado corporativo y la igualdad de género en el país.

SERVIR-D reafirmó su misión de formar voluntarios comprometidos con la justicia social, inspirados en los valores de la espiritualidad ignaciana, y de servir como puente entre el sector empresarial y las comunidades en situación de vulnerabilidad.

La organización invitó a los medios de comunicación, empresas y público en general a participar y sumarse a esta iniciativa transformadora, recordando que la prevención de la violencia es tarea de todos y comienza con la educación, la empatía y la acción responsable.

#eljacaguero #SERVIRD #ConferenciaAnual2025 #VoluntariadoCorporativo #SorayaLaraCaba #LuisVergésGuzmán #PACAM #BienestarFamiliar #NoALaViolencia #IgualdadDeGénero #HotelSheratonSantoDomingo