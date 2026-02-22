Servicio Secreto abate a hombre armado que intentó irrumpir en complejo vinculado a Trump en Florida

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos abatieron a tiros a un individuo que intentó ingresar de manera ilegal al perímetro de seguridad del complejo Mar-a-Lago, propiedad del expresidente Donald Trump, ubicado en West Palm Beach, Florida.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, el hombre fue detectado en la puerta norte del recinto mientras portaba lo que aparentaba ser una escopeta y un bidón de combustible, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad de alto riesgo.

Las autoridades indicaron que los agentes actuaron al considerar que el sospechoso representaba una amenaza inminente, procediendo a neutralizarlo en el lugar antes de que pudiera avanzar dentro del área protegida.

El complejo, conocido como Mar-a-Lago, cuenta con estrictas medidas de vigilancia debido a su vínculo con el exmandatario y a la presencia frecuente de figuras públicas y eventos de alto perfil.

Tras el tiroteo, se confirmó que ninguno de los agentes del Servicio Secreto resultó herido durante la intervención, aunque fueron colocados de manera preventiva bajo licencia administrativa mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

Las pesquisas están siendo lideradas de forma conjunta por el FBI, el Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Las autoridades buscan determinar la identidad del individuo, su historial, posibles vínculos ideológicos o personales, así como la motivación que lo llevó a intentar ingresar armado a la propiedad.

Hasta el momento no se ha informado si el sospechoso tenía antecedentes criminales o si había realizado amenazas previas relacionadas con figuras políticas o instituciones federales.

Voceros oficiales reiteraron que la prioridad del operativo fue garantizar la seguridad del área y prevenir cualquier daño a personas que se encontraran dentro o en los alrededores del complejo.

El caso ha generado atención nacional en Estados Unidos, reavivando el debate sobre la seguridad de instalaciones vinculadas a líderes políticos y el manejo de amenazas potenciales en un contexto de alta tensión social.

Las autoridades adelantaron que ofrecerán más detalles a medida que avance la investigación y se obtengan conclusiones preliminares sobre el perfil y las intenciones del atacante.

