Sentinel Seguros dona juego multilatino para impulsar educación financiera

Santo Domingo, R D. Sentinel Seguros entregó la donación del reconocido juego educativo multilatino Itanwix a centros educativos de Barahona, Santo Domingo y Santiago.

La donación tiene como propósito fundamental fortalecer las capacidades financieras, matemáticas y de pensamiento crítico en estudiantes entre 10 y 16 años.

Esta iniciativa forma parte de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, orientado a la construcción de una generación con mayores competencias para enfrentar los retos económicos del futuro.

Las entregas se realizaron en alianza con la obra La Hora de Dios, Colegio Las Frutas, Khoury Industrial y Ege Don Bosco.

Tanto Jatnna González y Lenin Pacheco, socios fundadores de Sentinel Seguros destacaron la importancia de que más personas, empresas y líderes se sumen a proyectos que eleven las capacidades financieras de la juventud, ya que la educación transforma, pero solo avanza cuando muchos deciden involucrarse.

Leonardo Hernández, fundador de la empresa, habló sobre la importancia de alcanzar un impacto desde la base de la pirámide y es por esto las alianzas con entidades en distintos municipios, donde hace falta una educación financiera desde el hogar.

Itanwix es una herramienta educativa diseñada para enseñar, mediante dinámicas lúdicas, conceptos prácticos de matemática aplicada, economía personal, ahorro, planificación y toma de decisiones financieras.

Sentinel Seguros es un corredor con más de una década de trayectoria en la República Dominicana, reconocido por su compromiso con la ética, la integridad y los valores que fortalecen a la sociedad.

A lo largo de estos años, ha impulsado iniciativas de impacto social sostenido, priorizando la formación, la educación y la inclusión como pilares de su misión empresarial.

En Sentinel se valora la participación de la sociedad desde la educación financiera, siendo el seguro un instrumento valioso para la sostenibilidad de los patrimonios familiares