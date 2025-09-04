SeNaSa y la Policía Nacional garantizan mayores beneficios de salud a pensionados con acuerdo histórico

Bartolo García

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la Policía Nacional y el Comité de Retiro de Pensionados y Jubilados (COREPOL) firmaron este miércoles un acuerdo interinstitucional que marca un hito en la atención a los exmiembros de la institución policial.

El convenio busca ampliar las coberturas de salud de los pensionados y jubilados de la Policía Nacional, brindándoles acceso a planes complementarios y opcionales que garanticen mayor bienestar y seguridad médica.

Con esta iniciativa, los beneficiarios podrán optar por planes especializados como SeNaSa Especial Pensionados, SeNaSa Avanzado Pensionados, SeNaSa Máximo Pensionados y SeNaSa Premium Pensionados, todos diseñados para suplir las distintas necesidades de esta población.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa; el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional; y el general Julio César Betances Hernández, director del Comité de Retiro.

También participaron en el acto el general retirado Hilario de la Cruz González, director de la Reserva Policial; Carmen José, gerente de Afiliación y Comercial de SeNaSa; Yokasta Santana, subgerente de Afiliación y Comercial; y Luis Tolentino, consultor jurídico.

El convenio contempla además planes opcionales que abarcan servicios de odontología, medicina ambulatoria, ambulancia terrestre y ambulancia aérea, ampliando así las posibilidades de cobertura más allá del régimen regular de salud.

Durante la firma, el doctor Guzmán expresó su satisfacción por el alcance de este acuerdo. “Para nosotros, poder brindar garantía de derecho a los pensionados y jubilados de la Policía Nacional es un honor. Luego de toda una vida trabajando por su país, merecen sentir que alguien los va a cubrir y apoyar en todo lo que necesiten”, afirmó.

Por su parte, el mayor general Guzmán Peralta calificó el día como histórico. “Por primera vez, nuestros pensionados, que entregaron su vida al servicio, tendrán acceso a atenciones y servicios de salud al nivel que lo requieren. Es un acto de justicia y dignidad”, subrayó.

El general retirado Hilario de la Cruz González, director de las Reservas de la Policía Nacional, también expresó su entusiasmo. “Este es un día de júbilo para todos los pensionados. Llevábamos décadas esperando un paso tan trascendental, y hoy lo hemos logrado”, manifestó.

El convenio forma parte de una serie de acciones impulsadas por SeNaSa y la Policía Nacional para garantizar la protección social de quienes dedicaron su vida a mantener el orden público y la seguridad ciudadana en el país.

La alianza refuerza el compromiso del Estado dominicano con los derechos fundamentales de la población en retiro, asegurando que las nuevas generaciones policiales vean reflejado el valor del servicio prestado en beneficios tangibles.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el Palacio de la Policía Nacional, en Santo Domingo, en presencia de representantes de las instituciones firmantes y delegados de los cuerpos de reserva, quienes celebraron el inicio de una nueva etapa para la comunidad policial en retiro.

Con este acuerdo, más de 30 mil pensionados y jubilados de la Policía Nacional podrán acceder a una cobertura más amplia, marcando un precedente en la historia de la seguridad social para servidores públicos en la República Dominicana.