SeNaSa y el Instituto Dermatológico fortalecen alianza para ampliar atención especializada en el país

Nuevo modelo de financiamiento permitirá mayor acceso a servicios dermatológicos para afiliados del régimen subsidiado

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP) firmaron un nuevo acuerdo que busca fortalecer el acceso a servicios dermatológicos especializados para millones de afiliados en el país.

Este convenio introduce un cambio significativo en el modelo de financiamiento, pasando de un esquema de pago prospectivo a uno basado en la prestación efectiva de servicios, lo que permitirá una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

La firma del acuerdo coincide con el 60 aniversario del IDCP, institución que se consolida como referente nacional en dermatología y como una red clave en la atención de pacientes en condiciones vulnerables.

El director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, destacó que el instituto representa un aliado estratégico dentro de la red de prestadores, especialmente por su enfoque en atención humana y de calidad.

Asimismo, señaló que este acuerdo permitirá continuar garantizando servicios accesibles a millones de afiliados, en su mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.

Por su parte, la presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra, Emma Guzmán, valoró el convenio como un paso importante hacia soluciones sostenibles que impacten positivamente a la población.

El director general del instituto, Víctor Pou, resaltó que la alianza con SeNaSa es fundamental para continuar ofreciendo servicios especializados a quienes más lo necesitan.

Durante el año 2025, el IDCP brindó más de 85,000 consultas dermatológicas a afiliados del régimen subsidiado, además de múltiples estudios diagnósticos y procedimientos especializados.

El nuevo contrato también incorpora mecanismos de transparencia, auditoría y cumplimiento de estándares del Ministerio de Salud Pública, manteniendo además la exención de copagos para los beneficiarios más vulnerables.

Con esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso de garantizar servicios dermatológicos accesibles, sostenibles y de alta calidad, fortaleciendo así el sistema de salud pública en la República Dominicana.