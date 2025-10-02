Senador Daniel Rivera resalta legado histórico y compromiso legislativo en 50 años de Santiago Oeste

Bartolo García

Santiago, RD. – El senador por la provincia Santiago, doctor Daniel Rivera, encabezó los actos conmemorativos del 50 aniversario de la fundación de Santiago Oeste, destacando la importancia histórica, social y legislativa de esta demarcación en la vida de la provincia.

Rivera valoró como altamente positivo que los distintos sectores del distrito municipal se hayan unido para construir de manera colaborativa una narrativa común que recoja sus momentos más relevantes y los proyectos que han marcado el crecimiento del territorio.

El legislador subrayó la necesidad de que esta memoria histórica se complemente con una precisa actualización de los datos poblacionales, pues constituyen la base para la correcta planificación de políticas públicas.

“Si bien el último censo nacional estima en 105,487 los habitantes de Santiago Oeste, otras proyecciones sugieren una evolución distinta. Es necesario verificar y validar estos números con rigurosidad”, puntualizó Rivera.

En ese sentido, anunció que gestionará, a través de la Junta Central Electoral, un proceso de actualización y validación de la información demográfica como parte del documento histórico que se está preparando.

Al recordar los orígenes de Santiago Oeste, el senador evocó el traslado de numerosas familias que resultaron afectadas por un incendio de grandes proporciones en el sector Pueblo Nuevo, lo que dio inicio a la formación de esta comunidad.

Rivera destacó que Santiago Oeste ha sido clave en el desarrollo infraestructural de la provincia, convirtiéndose en un eje de crecimiento que hoy fortalece la identidad y la economía de Santiago de los Caballeros.

Resaltó, además, que en este distrito comienza el trayecto del Monorriel de Santiago, proyecto emblemático de movilidad urbana que transformará la conectividad y la calidad de vida de la ciudad.

El legislador también valoró la participación activa de los habitantes de Santiago Oeste en los parques de zona franca Víctor Espaillat Mera y Pisano, reflejo de la capacidad productiva y el compromiso laboral de la comunidad.

“La historia de avances de esta demarcación ha sido posible gracias a una población organizada y dispuesta a impulsar sus proyectos más emblemáticos”, señaló Rivera.

El senador exhortó a las instituciones públicas, a los gremios y al sector privado a respaldar la edición final del documento histórico, el cual recogerá la memoria colectiva, los retos presentes y las propuestas de futuro para Santiago Oeste.

Este esfuerzo busca garantizar que la conmemoración de los 50 años no solo sea un recuento de logros, sino también un punto de partida para fortalecer la planificación y las oportunidades de desarrollo territorial.

Finalmente, Rivera recordó que muchos de los proyectos y demandas comunitarias de Santiago Oeste ya forman parte de la agenda legislativa que presentó al inicio de su gestión, reafirmando su compromiso con la inclusión, la preservación de la identidad histórica y el impulso al desarrollo sostenible de la demarcación.

