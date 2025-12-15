Senador Daniel Rivera resalta impacto de la Autovía del Ámbar en el turismo de salud y el desarrollo del Cibao

El senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, afirmó que la construcción de la Autovía del Ámbar será un eje estratégico para impulsar el turismo de salud, la integración regional y el desarrollo económico del Cibao, al mejorar de forma significativa la conexión entre Santiago y Puerto Plata.

Rivera sostuvo que esta importante infraestructura vial permitirá un tránsito más rápido y eficiente entre ambas provincias, facilitando que turistas alojados en los hoteles de Puerto Plata puedan acceder con mayor comodidad a los servicios médicos especializados y a la oferta académica, cultural y de convenciones que ofrece Santiago.

El legislador explicó que la reducción del tiempo de traslado, estimada en unos 30 minutos por carretera, convertirá a Santiago en un complemento natural del destino turístico de Puerto Plata, ampliando las opciones para visitantes nacionales e internacionales.

Durante sus declaraciones, el senador destacó que Puerto Plata aporta la infraestructura hotelera, mientras que Santiago contribuye con una robusta red de centros de salud, museos, centros de convenciones y universidades, creando una sinergia que beneficiará a toda la región norte.

Daniel Rivera subrayó que Santiago cuenta con centros médicos de alto nivel, algunos incluso equipados con helipuertos, lo que permitirá una atención rápida y especializada para pacientes que se trasladen desde zonas turísticas o del exterior.

Entre las principales instituciones de salud mencionadas figuran la Clínica Unión Médica, el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), la Clínica Corominas Pepín y el Instituto Materno Infantil, además de modernos centros de diagnóstico con tecnología de punta.

El senador precisó que, gracias a la Autovía del Ámbar, el traslado entre Puerto Plata y Santiago podría realizarse en aproximadamente 25 minutos por carretera y entre 12 y 15 minutos en helicóptero, aumentando el atractivo del turismo médico en la región.

Asimismo, resaltó la amplia oferta educativa de Santiago, que incluye la extensión de la UASD y universidades como UTESA, PUCMM, O&M y UAPA, fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad como un centro académico y profesional del país.

Rivera consideró que la combinación de salud, educación y espacios para eventos y convenciones convierte a Santiago en un aliado clave para el crecimiento del turismo en Puerto Plata y para la diversificación de la oferta turística nacional.

Las declaraciones del legislador fueron respaldadas por la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, quien coincidió en que la Autovía del Ámbar impulsará el turismo, la generación de empleos y el encadenamiento productivo entre las provincias del Norte.

Bournigal calificó la obra como uno de los logros más importantes del Gobierno dominicano, destacando el liderazgo del presidente Luis Abinader y el trabajo del Gabinete de Turismo en la consolidación del país como destino internacional.

De igual forma, el senador de Espaillat, Carlos Gómez, señaló que la nueva vía beneficiará directamente a los productores agrícolas de la región, al reducir los costos de transporte y facilitar el acceso de sus productos al sector hotelero.

Gómez explicó que productores de huevos, pollo, cerdo y otros alimentos podrán llegar en menos tiempo y con menor gasto en combustible, lo que se traducirá en precios más competitivos y mayores oportunidades comerciales.

La Autovía del Ámbar, anunciada en proceso de licitación el pasado 8 de septiembre por el presidente Luis Abinader, tendrá una extensión aproximada de 32 a 35 kilómetros y conectará la Circunvalación Norte de Santiago con Puerto Plata, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer el turismo y dinamizar la economía de toda la región norte del país.