Senador Daniel Rivera logra nuevo camión de bomberos para Santiago Oeste

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, participó este martes en la entrega de un nuevo camión de bomberos al distrito municipal Santiago Oeste, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente incendios, en esta demarcación.

El vehículo fue otorgado por el Ministerio de Interior y Policía, bajo la dirección de la ministra Faride Raful, y entregado formalmente por el viceministro de Interior, Edwin Feliz, quien acudió en representación de la funcionaria.

Durante su intervención, el legislador explicó que la adquisición del camión responde a su Agenda Legislativa 2024-2028, tras identificar la urgente necesidad de reforzar el equipamiento del Cuerpo de Bomberos de Santiago Oeste.

Rivera señaló que, una vez conocida la situación de vulnerabilidad del distrito ante la alta frecuencia de incendios, la ministra Raful inició de inmediato las gestiones necesarias para hacer posible la entrega del nuevo equipo.

El senador calificó la entrega como un acto de justicia para Santiago Oeste, una comunidad que por años ha enfrentado emergencias con recursos limitados y con grandes riesgos para la vida y el patrimonio de sus residentes.

Asimismo, sostuvo que el fortalecimiento de los cuerpos de socorro debe ser una prioridad del Estado, ya que la protección de vidas humanas y propiedades está por encima de cualquier diferencia política o institucional.

“Cuando apoyamos a nuestros bomberos, estamos cuidando a nuestras familias, a nuestros comerciantes y al desarrollo de todo el distrito”, expresó Rivera al dirigirse a los presentes.

Por su parte, el viceministro Edwin Feliz resaltó la labor fundamental que realizan los bomberos como primera línea de respuesta ante situaciones de emergencia, muchas veces en condiciones adversas.

Feliz afirmó que desde el Ministerio de Interior y Policía se ha asumido el compromiso de fortalecer estos cuerpos, cumpliendo con la encomienda del presidente de llevar herramientas y recursos a cada territorio del país.

El alcalde del distrito municipal Santiago Oeste, Eddy Báez, destacó que la entrega del camión representa un logro histórico para la comunidad, tras años de solicitudes sin respuesta.

Báez valoró la gestión conjunta del Gobierno y del senador Daniel Rivera, señalando que el nuevo equipo permitirá mejorar significativamente la seguridad ciudadana y la respuesta ante incendios en la zona.

De su lado, el intendente general del Cuerpo de Bomberos de Santiago Oeste, Santos Sánchez, aseguró que el camión permitirá ofrecer un servicio más eficiente, oportuno y seguro a la población.

El vehículo entregado es de origen estadounidense, marca Spartan, equipado con motor Cummins y una potente bomba de agua con capacidad de 1,500 galones por minuto, además de un sistema de doble tanque para agua y espuma, con una capacidad total de 1,500 galones.

El camión tiene un valor estimado de RD$5,310,000.00 y está diseñado para responder de manera efectiva ante incendios de gran magnitud, ampliando de forma significativa las capacidades operativas del cuerpo de bomberos local.

El Ministerio de Interior y Policía informó además que se impartirán cursos de entrenamiento a los bomberos de Santiago Oeste, con el objetivo de garantizar el uso adecuado del nuevo equipo y fortalecer sus destrezas operativas.

La actividad contó también con la presencia del coordinador regional Norte de Seguridad Preventiva del ministerio, Jhonattan Erick, y del director del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Milton Alexis Moscat López, quienes respaldaron la iniciativa como un paso clave para la protección de la comunidad.

