Senador Carlos Gómez acompaña al presidente Luis Abinader en recorrido por la Línea Noroeste y respalda medidas de apoyo a productores.

Por Nicolás Grullón Ubinas

Montecristi.– El senador de la provincia Espaillat, Carlos Gómez, acompañó este domingo al presidente Luis Abinader durante un amplio recorrido de trabajo en la Línea Noroeste, donde el mandatario sostuvo un encuentro con productores de arroz, banano y otros rubros afectados por las lluvias registradas en las últimas semanas.

Durante la jornada, el jefe de Estado anunció un conjunto de medidas orientadas a respaldar a los productores de las provincias Dajabón, Montecristi y Valverde, instruyendo a las instituciones gubernamentales a intervenir con el mantenimiento de caminos vecinales y facilidades de crédito que permitan la continuidad de la producción agrícola.

El senador Carlos Gómez valoró como oportuna la respuesta del Gobierno ante la situación, destacando la importancia de actuar con rapidez para proteger tanto la producción como la estabilidad económica de las comunidades impactadas.

En relación con las inundaciones provocadas por el río Yaque del Norte en el municipio de Castañuelas, el presidente informó que se evalúan soluciones estructurales, entre ellas el dragado del afluente o la construcción de un nuevo puente en la avenida 30 de Mayo, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir futuras afectaciones.

Previo al encuentro con los productores, el presidente Abinader realizó un recorrido aéreo de supervisión junto al senador Carlos Gómez y el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba, para verificar el estado de los embalses de las presas Guayubín, Hatillo, Monción y Taveras.

El mandatario resaltó el manejo técnico de las presas por parte del INDRHI y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), lo que permitió mitigar mayores inundaciones y optimizar la generación de energía.

Asimismo, durante la visita a Castañuelas, el presidente escuchó de primera mano las inquietudes de comunitarios, comprometiéndose a dar seguimiento a las soluciones planteadas.

En el encuentro participaron autoridades locales y representantes del sector agropecuario, entre ellos la gobernadora Leissa Cruz, el senador Bernado Alemán, diputados, alcaldes de la zona, así como dirigentes de asociaciones agrícolas y juntas de regantes del Noroeste.

Equipo de comunicación del senador Carlos Gómez