Semana Santa 2026 marca récord sin precedentes en circulación vehicular en el país

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Semana Santa 2026 se ha convertido en la de mayor movimiento vehicular en la historia del país, con cifras récord registradas en los peajes administrados por el Fideicomiso RD Vial.

Entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril, un total de 891,601 vehículos cruzaron las estaciones de peaje a nivel nacional, superando en 220,146 unidades el flujo registrado en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 32.8%.

Este crecimiento consolida una tendencia sostenida en la movilidad vehicular, posicionando al año 2026 como el de mayor tránsito en la Red Vial Principal de la República Dominicana.

El comportamiento diario refleja la magnitud del desplazamiento. El miércoles 1 de abril se registraron 357,862 vehículos, mientras que el jueves 2 —considerado el día de mayor flujo— alcanzó los 366,871, acumulando 724,733 vehículos en apenas 48 horas.

Durante el Viernes Santo, jornada en la que se dispuso la exoneración del pago de peajes, se sumaron 166,868 vehículos adicionales, elevando el total acumulado a 891,601 en solo tres días.

El director ejecutivo de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, destacó que estas cifras reflejan el alto nivel de confianza de los ciudadanos en la infraestructura vial del país.

“El récord alcanzado demuestra que más dominicanos eligieron desplazarse por carretera, y que el sistema respondió con la mayor capacidad de asistencia vial de su historia”, expresó el funcionario.

Rizik explicó que este volumen fue manejado dentro del operativo “Conciencia por la Vida 2026”, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con el respaldo del sistema de asistencia vial 511.

Para garantizar la fluidez y seguridad, se desplegaron más de 3,600 efectivos, junto a 220 camionetas patrulleras, 46 ambulancias, 44 grúas, 31 talleres móviles y 30 nuevas unidades especializadas en los más de 3,200 kilómetros de carreteras intervenidas.

Además, el sistema Paso Rápido, con cobertura total en las estaciones de peaje y una efectividad del 96%, permitió reducir significativamente los tiempos de espera, incluso en los puntos de mayor congestión, consolidando así una Semana Santa histórica en términos de movilidad y gestión vial.