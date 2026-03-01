Selinée Méndez deslumbra en la Asamblea Nacional con propuesta de lujo silencioso

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La diputada del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Selinée Méndez, destacó por su elegancia y sobriedad durante el acto oficial de Rendición de Cuentas celebrado en el Congreso Nacional, en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

La legisladora asistió al solemne evento donde el presidente Luis Abinader presentó ante la Asamblea Nacional los avances y proyecciones de su gestión gubernamental.

Para la ocasión, Méndez representó con orgullo la región del Cibao, vistiendo una creación del reconocido diseñador santiaguero Rafael Rivero, quien apostó por una propuesta de líneas estructuradas y concepto contemporáneo.

Rafael Rivero

El diseño estuvo inspirado en la deconstrucción del traje tradicional masculino, reinterpretado desde una visión femenina moderna, fusionando elegancia clásica con fuerza simbólica.

La pieza fue confeccionada en crepé de seda italiano negro, resaltando una silueta atemporal. El vestido de mangas largas, largo midi y estructura definida incorporó gemelos de larimar y una reinterpretación de la solapa clásica convertida en escote estructurado.

Ajustado desde el abdomen hasta la cadera en forma de canesú, el diseño culminó en una falda de caída elegante, acentuada con un cinturón del mismo tejido que aportó equilibrio y sofisticación al conjunto.

Según su creador, la propuesta se enmarca dentro del concepto de “lujo silencioso”, buscando reflejar la fortaleza y delicadeza de la mujer dominicana con una estética sobria pero impactante.

El estilismo fue complementado con joyas contemporáneas diseñadas por Laura Tosato, pertenecientes a la colección “Alas de Sol”, inspirada en la unión de la Flor del Sol y las libélulas, elaboradas en oro y larimar.

El peinado estuvo a cargo de la estilista Lucy Perrone, quien optó por un recogido pulido que enmarcó el rostro de la diputada, mientras que el maquillaje fue realizado por el equipo de Masiel Nina Make Up bajo la dirección de Lisbeth Báez, resaltando su belleza natural.

La producción fotográfica fue responsabilidad de Julio Llinás, quien capturó cada detalle del atuendo y la puesta en escena acorde con la solemnidad del acto institucional.

Selinée Méndez agradeció públicamente al equipo de profesionales que trabajó en su imagen para esta fecha de alto simbolismo, reafirmando que la presencia y la estética también comunican compromiso, respeto y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

La participación de la legisladora en la ceremonia no solo destacó por su estilo, sino también por representar una visión de liderazgo femenino que combina identidad cultural, profesionalismo y elegancia en los escenarios de mayor relevancia nacional.