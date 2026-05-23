Selección Dominicana Sub-15 celebrará fast track el martes en Santiago

SANTO DOMINGO.- La Selección Dominicana de Fútbol Sub-15 estará efectuando un fast track (visoria) el próximo martes 26 de mayo en las instalaciones del Club Real Deportivo, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, a partir de las 10:00 de la mañana.

La actividad estará orientada únicamente a jugadores nacidos en el año 2011 y que hagan vida activa en clubes o academias de Santiago y localidades aledañas.

Los entrenadores Edward Acevdo y José Félix Gutiérrez estarán a cargo de la sesión de entrenamiento, que a su vez está bajo la supervisión de la Coordinación de Selecciones Masculinas que dirige el seleccionador nacional, Marcelo Neveleff.

Esta sesión de trabajo forma parte de la preparación de la Selección Dominicana Sub-15 de cara a sus venideros compromisos y que, además, es la categoría que marca el punto de inicio de los procesos de selección nacional para los jugadores.