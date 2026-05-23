Falleció atropellado el pelotero sonero Carracachá Silverio

Tuto Tavárez



SANTIAGO,-Murió en la mañana de este sábado, atropellado por un vehículo, el expelotero amateur y destacado cantante sonero Rafael “Carracachá” Silverio, proveniente de una familia de peloteros, encabezado por el Profesor del jardín central Tomás Silverio.



Carracachá se encontraba en la marquesina de su hogar en el Reparto Perelló, cuando un vehículo perdió el control y se metió en su garaje.



Con el impacto, Silverio recibió varios golpes y minutos después falleció, sin que diera tiempo hacer nada para salvarlo.



Al igual que su hermano Tomás Silverio, fallecido, Carracachá fue un virtuoso jardinero central del béisbol amateur de Santiago, que fildeaba los batazos con una precisión increíble.



Pero, tenía otra pasión, que era cantar son, llegando a ser parte del Son Santiaguero, como su vocalista principal.



Además de Tomás, era hermano de Virgilio “Chiqui”’ Silverio, quien jugó béisbol profesional y fue parte de las Águilas Cibaeñas.



Otros dos hermanos, Juanito y Darío también llegaron a jugar en el béisbol aficionado de Santiago, en la posición de torpedero.



Carracachá era tío de Nelson Silverio, hijo de Tomás, quien fue receptor profesional, cumpliendo una gran labor como instructor. Además, otro hijo del Profesor del mismo nombre, fue lanzador amateur.

Conocidos como “Los hijos de don Alfredo Silverio en Pueblo Nuevo”, su principal afición era jugar pelota y lo hacían con gran calidad.



El cuerpo sin vida de Rafael “Carracachá” Silverio está expuesto desde este sábado, en la funeraria Inavi, frente a la Arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira y será sepultado el domingo.