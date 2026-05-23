Cibao FC y Salcedo FC el domingo en la LDF

Tuto Tavárez

SANTIAGO.- El destacado músico típico El Prodigio le pondrá un sabor extra a la final de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), que disputarán este domingo a las 6:00 de la tarde, Cibao FC y Salcedo en el estadio Cibao FC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el torneo dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

Acompañado de su acordeón, el cual toca con maestría, El Prodigio aportará alegría a los miles de fanáticos que colmarán las gradas del estadio homologado FIFA.

El afamado artista de música autóctona dominicana, estará desde el inicio del partido, para darle un cierre lleno de celebraciones al campeonato.

Ambos clubes jugarán su partido número 37 de la temporada y cuando se cumplen los 90 minutos de juego, completarán 3,330 minutos, cabalgando por los diferentes estadios.

Los clubes de la región Norte jugaron 18 partidos en la fase regular, 15 en la Liguilla, 2 en la semifinal y 2 en la final, cuando concluya el encuentro del domingo.

Salcedo FC llega con ventaja después de imponerse en su casa 2-0, con goles de Daniel Jamesley y Esstiel Reyes.

La Liga Dominicana de Fútbol, que preside el doctor Milton Ray Guevara, llevará la Copa de Campeón, para entregarla al que resulte ganador del evento.

Cibao FC están buscando su quinta final en forma consecutiva y sexta corona, desde que se echó a rodar el balón el 8 de marzo del 2015.

Salcedo FC, incursiona por primera vez en el fútbol profesional dominicano, realizando un trabajo épico, que los tiene soñando con título de campeones.

Independientemente del resultado, tanto Cibao FC como Salcedo FC, están clasificado para la Copa de Clubes del Caribe Concacaf 2026.

El onceno Naranja aseguró su presencia en el plano internacional, cuando se coronó campeón de la Copa Dominicana de Fútbol y los azules de Salcedo, aseguraron con la clasificación a la final de la LDF 2025-2026.

Mientras que el Club Atlético Pantoja tiene un boleto para la CFU Club Shield, que organiza la Concacaf.

90 MINUTOS

El torneo más largo que se celebra en la República Dominicana, está a 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45, para finalizar y arrojar un nuevo campeón, con la primera corona añil o el quinto penacho color naranja.

Sin importar el resultado y quien se quede con la Copa, se va a celebrar en la zona Norte, ya que ambos clubes son de la región.

Salcedo FC tiene el goleador de la liga en Daniel Jamesley, quien tiene 25 goles, la mayor cantidad en una campaña. Jairo Alegría sonríe con 4 goles.

Cibao FC tiene la dupla de Rivaldo Correa y Ángel Pérez con 11 y 10 goles cada uno, Edwarlyn Reyes, aporta 6, Julio Murillo, Wilman Modesta y Cesarín Ortix, con 4 cada uno.

El Director Técnico del Cibao FC es el campeón defensor Junior Scheldeur, mientras que Arturo Berroa traza las directrices de los salcedenses.

LAS FINALES

Las diez finales anteriores han tenido los siguientes resultados por año:

Pantoja puso el génesis derrotando en 2015 a Atlántico FC, partido final que terminó 2-2 y en penales se llevaron el botín. En 2016 se coronó el Club Barcelona con triunfo en el colofón 3-1 sobre Cibao FC.

Atlántico fue el monarca en 2017 con un juego final que terminó 1-1 y los puertoplateños ganaron desde los once pasos 4-3. La pri estrella para Cibao FC fue en el 2018, cuando doblegaron a San Francisco.

En el 2019 Pantoja y Cibao FC jugaron 90 minutos 2-2, pero los capitaleños se impusieron en los penales 4-2. La Universidad O&M se impuso en el torneo de la Pandemia 2019, superando en la final por goleada 4-1 a Delfines del Este.

En el 2021 comenzó la era ganadora de Cibao FC, superando 4-2 en el global al Atlético Vega Rea, en el 2022 se llevaron a Pantoja 3-2, en el 2023 doblegaron a Moca FC 3-0 y en el 2024 a la Universidad O&M 4-3.