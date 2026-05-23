Lancha”La Polla” impone su ritmo y libera 8 agujas en “White Marlin Tournament” Cap Cana.

Cap Cana, Punta Cana. – Dos pescadores de la embarcación “La Polla” se combinaron para liberar cuatro piezas cada uno conduciendo la nave a la primera posición tras finalizar los cómputos el primer día de hostilidades de la edición 2026 del White Marlin Tournament Cap Cana.

Dionisio Infante y Cristiano Mota encontraron un nido especial y colocaron la lancha -categoría Non Sonar- en primer puesto con 2,400 puntos. El segundo lugar es para “Yeye”, que también encontró un protagonista en la vara de Orlando Navarro con tres liberaciones para 900 puntos. Luego sigue “Cavita”, con 600 puntos de Juan Carlos Tarruella y Daviel Molina. La cuarta, quinta y sexta posiciones la ocupan Spice M., Nage y Preciosa, cada una con 600 puntos.

En la categoría Sonar sobresale “Pícara” con 900 puntos frutos de tres liberaciones, dos a cargo de Xavier Acevedo y una tercera de Juan Carlo Puig. La posición dos corresponde a “Amapola” (600 puntos) en las varas de Juan Colón y Lorenzo Ferrer. El tercer lugar lo tiene Y-3600, con 500 puntos (un marlin blanco y dos velas) liberados por Enrique Maldonado y Yadhira Olivo.

Las demás posiciones la ocupan “Fresh Air”, 500 puntos, “Deal Maker”, “San Elías” y “Euphoria”, con 300 puntos cada una.

En el aspecto individual, además de Infante y Mota (Non Sonar), se destacó Rafael Brenes, 600 puntos en Spicy M., En Sonar también sobresalieron Javier Ruiz (500), Juan Colón, y Lorenzo Ferrer, con 300 puntos cada uno

De las embarcaciones inscritas siete de la categoría Sonar y catorce de Non Sonar liberaron un total de 39 piezas el primer día. En la justa compiten pescadores de Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Brasil, México, Italia y el anfitrión República Dominicana.

Luego de la segunda y última jornada, el comité organizador hará entrega de premios para los tres primeros lugares por lanchas en cada categoría (Mejor Barco), además de los reconocimientos a Mejor Pescador General, Mejor Dama, Mejor Junior y el “Overall Best Boat” del torneo.