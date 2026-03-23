Selección de pesas sale este lunes a base preparación en Jarabacoa

SANTO DOMINGO. La preselección nacional de levantamiento de pesas sale este lunes a Jarabacoa, donde realizará su preparación final previo a la participación en el Campeonato Panamericano de Mayores que se celebrará en Ciudad Panamá.

Con la triple medallista mundial Yudelina Mejía en Forde (Noruega) 2025 como máxima exponente, la delegación entrenará durante un mes en el vacacional Jardines de la Montaña, donde la federación concentra a sus atletas en víspera de los compromisos internacionales.

Willian Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de Halterofilia, indicó que además de la preparación para el Panamericano de Mayores, la preselección aprovechará su presencia en Jarabacoa para continuar y reforzar su preparación para los Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El dirigente comento que la República Dominicana asistirá al Campeonato Continental con 16 atletas (8 en cada rama). Este evento se realizará del 27 de abril al 1 de mayo.

La delegación

Dieciocho atletas en ambas ramas serán concentrados desde este lunes, agregó Ozuna. Serán dirigidos por el cuerpo de técnicos liderado por Héctor Domínguez en integrado por Moreno Martínez, Edward Josep, el colombiano Oswaldo Pinilla y el venezolano Luis Silva. Crislibel Mota será la fisioterapeuta y Juan Pérez, el masajista.

Además de Yudelina, quien compite en 86 kilogramos, la preselección femenina está integrada por Cándida Vásquez y Dahiana Ortiz, en 48 Kg; Rosalba Florián, 53; Alicia Féliz 58; Nathalia Novas, 63; Daiana Serrano, 77; Fransheska Matías, 69; la medallista olímpica de Tokio 2020 Crismery Santana y Verónica Saladín, ambas en +86 kilogramos.

El equipo masculino lo conforman Luis García, Manuel Reyes, Francisco Tintín, Julio Cedeño, Daury Vargas y Yendry Benítez, en 60, 65, 71, 79 y 94 kilogramos, respectivamente. Además, los súper pesados Ezequiel Germán y Luis Coca (+110 Kg).

“La presencia en esta concentración y la participación en el Panamericano serán eventos de fogueo para nuestros pediatras con miras a los Juegos Centroamericanos, eventos a los que podremos asistir gracias a la entrega a tiempo de los recursos entregados por el Ministerio de Deportes y por su ministro Kelvin Cruz” manifesto Ozuna.