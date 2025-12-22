Seguros Reservas cierra el año 2025 con el mayor nivel de utilidades de su historia

Santo Domingo, República Dominicana, 19 de diciembre 2025. – El 2025 ha sido un año extraordinario para Seguros reservas, aumentando sus utilidades en un 133%, pasando de RD$789 millones al mes de noviembre 2024 a RD$1,839 millones al mes de noviembre de 2025.

Basada en esta tendencia positiva, la aseguradora proyecta cerrar diciembre de 2025 con utilidades superiores a los RD$2,300 millones, lo que constituiría el mejor desempeño financiero de sus 23 años de trayectoria.

Este desempeño supera ampliamente el que hasta ahora había sido el mejor año de Seguros Reservas, correspondiente a 2020, cuando las utilidades ascendieron a RD$1,653 millones, reflejando un incremento estimado de 39% respecto a ese récord histórico.

La fortaleza financiera de la aseguradora también se evidencia en sus indicadores regulatorios. Al cierre más reciente de 2025,

Seguros Reservas presenta un índice de solvencia de 2.7% y un índice de liquidez de 1.8%, ambos significativamente superiores al mínimo del 1.0% requerido por la Superintendencia de Seguros, lo que confirma su capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones y sostener un crecimiento responsable.

En el ámbito operativo, la compañía mantuvo una evolución favorable en sus principales indicadores. A noviembre de 2025, las primas suscritas superaron los RD$23,000 millones, para un crecimiento interanual de 10%, mientras que las primas

Estos resultados cuentan con el aval de KPMG, una de las firmas de auditoría y servicios profesionales más importantes del mundo, con amplia experiencia en auditoría financiera, consultoría y asesoría empresarial a organizaciones líderes a nivel global. Asimismo, la aseguradora cuenta con la calificación de riesgo AAA con perspectiva estable otorgada por Feller Rate, lo que reafirma la solidez financiera y la gestión prudente de la compañía.

A este desempeño se suma el respaldo de su casa matriz, el Banco de Reservas de la República Dominicana, principal grupo financiero del país, cuyo acompañamiento estratégico fortalece la estabilidad patrimonial, la gobernanza corporativa y la visión institucional de Seguros Reservas.

Con estos resultados, Seguros Reservas consolida su segunda posición en el mercado asegurador dominicano y proyecta un 2026 enfocado en el fortalecimiento continuo, el crecimiento sostenible y la generación de valor para sus asegurados, intermediarios y aliados estratégicos.