Seguridad inteligente toma impulso en Latinoamérica con encuentro de más de 90 empresas

Más de 90 empresas y más de 300 profesionales de la industria de la seguridad en América Latina participaron en el Axis Partner Summit 2026, organizado por Axis Communications, celebrado del 9 al 12 de marzo en Los Cabos, México.

El evento se consolidó como un espacio clave para compartir visiones, analizar tendencias del mercado y fortalecer el ecosistema de socios estratégicos que impulsan la evolución de la seguridad inteligente en la región.

Uno de los temas centrales fue el impacto de las nuevas tecnologías en la transformación del sector. Fredrik Nilsson destacó el papel del video inteligente y la analítica avanzada, señalando que estas herramientas permiten convertir datos en decisiones más rápidas y eficientes.

En ese mismo contexto, Leopoldo Ruiz resaltó la importancia del ecosistema de partners como motor de crecimiento, destacando que la colaboración con integradores y distribuidores permite ampliar la presencia de la compañía en múltiples industrias.

La agenda también contó con la participación del equipo comercial regional, incluyendo a Diana Ardila, Alejandro Aguirre, Luis Ceciliato y Mariano Vega, quienes compartieron su visión sobre el crecimiento del mercado bajo el concepto “Lead the Game, Win Together”.

Durante el encuentro, expertos como Mariana Ramírez, Santiago Guaqueta y Patrik Pettersson abordaron temas como marketing estratégico, integración tecnológica y la evolución hacia servicios de seguridad gestionados y proactivos.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de casos de éxito en la región, incluyendo proyectos desarrollados en la ESU de Medellín y en Coca-Cola FEMSA Brasil, evidenciando cómo las soluciones tecnológicas contribuyen a mejorar la seguridad y optimizar operaciones.

El ecosistema de Axis también se vio fortalecido con la participación de importantes distribuidores como Ingram Micro, Intcomex y Wesco Anixter, así como empresas tecnológicas aliadas como Genetec, HID Global y Milestone Systems.

El evento también incluyó una charla inspiracional del exfutbolista mexicano Oswaldo Sánchez, quien habló sobre liderazgo, disciplina y resiliencia como claves para el éxito tanto en el deporte como en los negocios.

Con este tipo de iniciativas, Axis Communications reafirma su compromiso con el desarrollo del sector de la seguridad en América Latina, promoviendo la colaboración entre actores clave y el uso de tecnologías innovadoras como la inteligencia en el edge y la analítica avanzada.

En un contexto donde la seguridad evoluciona hacia modelos más inteligentes y conectados, el Axis Partner Summit 2026 se posiciona como una plataforma estratégica para impulsar soluciones que generen valor para empresas, ciudades y sociedades en toda la región.

#eljacaguero #Tecnología #Seguridad #AxisCommunications #Innovación #Latam