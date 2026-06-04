Emitaxi inspecciona más de 450 vehículos para reforzar la seguridad del transporte en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO.– La empresa de transporte Emitaxi SRL inició su tradicional jornada anual de inspección técnica vehicular, un proceso que contempla la evaluación de más de 450 unidades que operan en Santiago, con el propósito de garantizar la seguridad de los pasajeros, conductores y demás usuarios de las vías públicas.

El acto de apertura estuvo encabezado por Tomás Cerda, miembro del Consejo de Administración de Emitaxi, quien agradeció la presencia de autoridades civiles, militares y representantes del sector transporte. Cerda explicó que la evaluación se desarrolla durante dos días e incluye la revisión mecánica, carrocería, neumáticos y la verificación de documentos obligatorios para la operación legal de cada unidad.

Durante la actividad, el director regional del INTRANT, ingeniero José Luis Sánchez, felicitó a Emitaxi por mantener este programa de supervisión anual y exhortó a otras empresas del transporte a implementar iniciativas similares. Destacó que este tipo de controles contribuye directamente a fortalecer la seguridad vial y la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

Por su parte, Javier Checo, presidente de la Asociación de Transportistas Dominicanos (ASOTRADO), valoró el compromiso de la empresa con la prevención y el cumplimiento de las normativas. Asimismo, llamó a los demás operadores del sector a adoptar mecanismos de supervisión interna que permitan elevar los estándares de seguridad y responsabilidad.

Mientras tanto, Miguel Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Choferes, definió a Emitaxi como un referente de organización dentro del transporte dominicano. Señaló que las inspecciones obligan a mantener los vehículos en óptimas condiciones y garantizan que los conductores operen con toda la documentación requerida por las autoridades.

El miembro del Comité de Disciplina de Emitaxi, Luis Gómez, explicó que durante la jornada también se revisan aspectos relacionados con la limpieza, comodidad, estado del chasis y condiciones internas de los vehículos. Precisó que cualquier unidad que presente fallas o irregularidades es retirada temporalmente del servicio hasta corregir las observaciones detectadas.

La actividad contó con la participación de representantes de la Gobernación Provincial, la Policía Nacional, el Ayuntamiento de Santiago y diversas organizaciones del transporte. Con esta iniciativa, Emitaxi reafirma su compromiso con la seguridad vial, el cumplimiento de las normas y la mejora continua del servicio de transporte en Santiago.

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