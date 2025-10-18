Segunda edición del “Punta Rucia Lobster Festival” rinde homenaje a Mariasela Álvarez y promueve la cultura y gastronomía local

Punta Rucia, Puerto Plata – Con una emotiva dedicatoria a la comunicadora Mariasela Álvarez, la noche del viernes fue inaugurada la segunda edición del Punta Rucia Lobster Festival, un evento gastronómico y cultural que celebra la riqueza de la langosta dominicana y la identidad local de Estero Hondo, en Punta Rucia.

El festival, que continuará este sábado 18 y domingo 19 de octubre, reconoció como visitantes distinguidos a la comunicadora radicada en Nueva York, Birmania Ríos, y al exministro de Obras Públicas, Deligne Ascencio.

Miriam Cruz García, directora del festival, destacó la importancia de la actividad para proyectar la comunidad: “Este festival tiene como objetivo mostrar Punta Rucia y nuestra humilde tierra de Estero Hondo ante los ojos del mundo, demostrar que somos gente buena y trabajadora, y motivar a todos a perseguir sus sueños con honestidad, humildad y dedicación”.

Durante la inauguración, Cruz García expresó: “Señores, para mí, ustedes saben que el año pasado estuvimos acá y me decía que esto era un sueño de poder hacer una actividad donde vendiéramos lo mejor de nuestra zona… Así que buenas noches, bienvenidos, y disfruten no solamente esta noche, sino estos tres días que tenemos muchas cosas importantes para todos ustedes”.

El director distrital de Estero Hondo, Edwin Espinal, resaltó el impacto del festival en la comunidad: “Este evento viene a enseñarnos lo que tenemos, a proyectar el talento, la cultura y el potencial turístico de nuestro distrito, y por eso digo con orgullo que Miriam es la embajadora más importante que tenemos actualmente”.

El empresario Juan Bautista Bisonó, presidente de la Asociación Prodesollo de Punta Rucia (ADEPUR), destacó: “Esta zona es un paraíso por descubrir y nuestra misión es promover sus atractivos turísticos y atraer inversores. Actualmente, el destino cuenta con unas 1,200 habitaciones, cifra que planeamos duplicar en los próximos dos años, y recibe entre 3,000 y 5,000 turistas por semana, con tendencia a aumentar gracias a la carretera Punta Rucia–Villa Isabela”.

La comunicadora Mariasela Álvarez, al recibir su reconocimiento, manifestó: “Aunque me da vergüenza recibir este tipo de reconocimientos, sé que todo lo que he logrado ha sido con la guía de Dios. Por eso, cualquier reconocimiento que me den siempre va primero a Él. Agradezco a Miriam, a la alcaldía y a todos los organizadores por este honor”.

En tanto, Birmania Ríos expresó su entusiasmo: “Me llena de orgullo poder estar aquí esta noche y ser parte de este esfuerzo que promueve nuestra tierra, nuestra gente, nuestro mar y nuestra langosta dominicana”.

El exministro Deligne Ascencio también recibió un reconocimiento durante el festival y afirmó: “Para mí es un altísimo honor recibir este reconocimiento. Esta zona, junto con Punta Rucia, La Ensenada y Estero Hondo, tiene todas las condiciones para convertirse en un enclave turístico de primer nivel en Puerto Plata y en toda la región del Caribe. Felicito a Miriam por su amor hacia su tierra y por todo el trabajo que realiza”.

El Punta Rucia Lobster Festival se consolida así como una plataforma que combina gastronomía, cultura y turismo, fortaleciendo la promoción de la langosta dominicana y el talento local ante visitantes nacionales e internacionales.