Sectores productivos del sur de Santiago piden acelerar construcción del monorriel ante prolongados retrasos

Empresarios, comerciantes y entidades sociales de la zona Sur de Santiago hicieron un llamado urgente a las autoridades para que agilicen los trabajos de construcción del monorriel, al considerar que la lentitud en su ejecución está afectando seriamente la dinámica económica y social del área.

Los representantes de los distintos sectores dejaron claro que reconocen y respaldan la importancia estratégica de esta obra vial para la movilidad urbana y el desarrollo de la ciudad, pero entienden que los retrasos prolongados han generado desesperación entre comerciantes, industriales y residentes.

Recordaron que los trabajos del monorriel iniciaron a finales del año 2022 y que, desde entonces, importantes tramos de la avenida Yapur Dumit permanecen parcialmente cerrados, lo que ha provocado casi cuatro años de obstáculos continuos al tránsito vehicular y peatonal.

Indicaron que los puntos más críticos se concentran en la avenida Yapur Dumit, en su intersección con las calles Jazmín y Pekín, así como en el entorno de La Fuente, zonas donde el avance de la obra ha sido mínimo en comparación con otros sectores de la ciudad.

Los empresarios señalaron que, mientras en áreas como Rafey, Zona Franca, Cuesta Colorado y la avenida 27 de Febrero, en las inmediaciones del Palacio de Justicia, se observa un progreso más visible, en la zona Sur no se comprenden las razones del marcado atraso.

Afirmaron que esta situación ha provocado constantes taponamientos a toda hora del día, afectando el transporte público y privado, y dificultando el acceso a establecimientos comerciales, industrias y servicios esenciales.

Los comerciantes explicaron que la disminución del flujo vehicular y peatonal ha reducido significativamente las ventas, poniendo en riesgo la estabilidad de pequeños y medianos negocios que dependen del movimiento diario de clientes.

Además del impacto económico, destacaron que las vías alternas utilizadas como desvíos del tránsito se encuentran congestionadas y en mal estado, lo que agrava aún más la problemática vial en toda la zona Sur de Santiago.

Ante esta realidad, solicitaron que, mientras concluyen los trabajos definitivos, se acondicionen adecuadamente los trillos de paso y las rutas provisionales, con el objetivo de facilitar el desplazamiento por ambas vías y reducir los embotellamientos.

No obstante, insistieron en que la solución ideal es acelerar el ritmo de construcción para completar la obra en el menor tiempo posible, evitando así seguir acumulando pérdidas económicas y malestar ciudadano.

Las entidades sociales que se sumaron al reclamo señalaron que la prolongación de los trabajos también afecta la calidad de vida de los residentes, quienes enfrentan ruido constante, polvo y dificultades para movilizarse dentro de sus propios sectores.

Indicaron que la falta de información clara sobre los cronogramas y las causas específicas del retraso ha incrementado la incertidumbre y la frustración entre los comunitarios y actores productivos de la zona.

A pesar de las críticas, los representantes reiteraron su apoyo al proyecto del monorriel, reconociendo que se trata de una infraestructura clave para modernizar el transporte y reducir la congestión vehicular en Santiago.

Finalmente, exhortaron a las autoridades responsables a redoblar esfuerzos, mejorar la coordinación de los trabajos y ofrecer respuestas concretas, con el fin de acelerar la terminación de la obra y devolver la normalidad a la zona Sur de la ciudad.