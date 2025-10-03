Sector privado felicita a Sanz Lovatón por el Despacho en 24 Horas y su apertura al diálogo durante la Semana Dominicana en Washington

Washington, DC.- Representantes de empresas logística que forman parte de la delegación pública-privada dominicana que participa en la Semana Dominicana en Washington, felicitaron al director general de Aduanas (DGA), Yayo Sanz Lovatón por el éxito que ha tenido el programa Despacho en 24 horas, así como por su liderazgo y la apertura al diálogo con el sector privado que ha tenido durante su administración.



Marcos Henríquez, gerente general de la empresa de servicios logísticos Henríquez y Asociados, explicó durante la participación de Sanz Lovatón como orador principal en el Diálogo Interamericano, que el hecho de poder despachar una carga de los puertos de la República Dominicana las 24 horas del día, está haciendo a las empresas más eficientes.



“Nos estamos volviendo más eficientes, más efectivos y cuando reducimos tiempo en la cadena logística, tenemos mejor costo, felicitaciones a las aduanas dominicanas en este aspecto”, puntualizó Henríquez.



Mientras que Carlos Enríquez Montes, Director Senior de asuntos regulatorios para las Américas en DHL, valoró la aprobación de la Ley de Aduanas 168-21, así como la de Operadores y Centros Logísticos 30-24.



“Pero también me gustaría felicitar al director general por su liderazgo en tener un diálogo sin precedentes con el sector privado, creo que esto nunca lo hemos visto en todos los años que llevamos operando en el país, nunca habíamos visto tal nivel de confianza y cooperación y realmente queremos seguir trabajando de esa manera”, destacó Enríquez Montes.



Estas consideraciones fueron emitidas en el marco de la Semana Dominicana en Washington, un evento organizado por la Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana (AMCHAMDR) que tiene como propósito afianzar las relaciones comerciales bilaterales, estrechar lazos con la comunidad dominicana en Estados Unidos y gestionar intereses comunes entre ambos países.



Durante los últimos cinco años, la DGA ha implementado una serie de acciones estratégicas orientadas a optimizar la recaudación y la eficiencia operativa.



Entre las principales ejecuciones destacan la modernización normativa mediante la promulgación de la Ley 168-21, actualizando el marco legal aduanero tras más de seis décadas.

Asimismo, la implementación del programa Despacho en 24 Horas (D24H), que ha permitido despachar más de 93,000 contenedores en tiempo récordl la instalación de equipos de rayos X en puertos estratégicos como Haina, Caucedo y Puerto Plata y el desarrollo de un nuevo motor de riesgo (MOR) para mejorar la selectividad de la carga.



Además de más de 700 mejoras en el Sistema Informático Aduanero (SIGA) y la expansión del programa Operador Económico Autorizado (OEA) simplificado para pequeñas y medianas empresas.



A esto se suma el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que conecta 44 instituciones y permite tramitar 298 servicios.



Diálogo Interamericano



El Diálogo es una organización hemisférica que construye redes de cooperación y acción para promover la resiliencia democrática, la prosperidad compartida, la inclusión social y el desarrollo sostenible en las Américas. Influye en los debates políticos, idean soluciones y potencian la colaboración para impulsar cambios significativos en el hemisferio occidental.