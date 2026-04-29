Sector inmobiliario respalda avance de ley para regular la intermediación en República Dominicana

Bartolo García
Santo Domingo, R.D.– La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias de la República Dominicana (AEI) valoró como un paso trascendental la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria, una iniciativa que busca fortalecer la transparencia y la confianza en el mercado nacional.
, expresó su agradecimiento al Senado de la República por respaldar esta propuesta legislativa, destacando que se trata de una normativa impulsada por el propio sector para garantizar mayor seguridad jurídica tanto a inversionistas como a familias dominicanas.
Bogaert señaló que esta aprobación representa un avance importante para el fortalecimiento institucional del mercado inmobiliario, al establecer reglas más claras que permitan proteger a los consumidores y elevar los estándares de profesionalización en la actividad.
“Este avance representa un logro significativo para todo el sector inmobiliario organizado, fruto de años de trabajo, diálogo y consenso”, manifestó el dirigente, mostrando confianza en que el proyecto continúe avanzando en su segunda lectura y etapas posteriores hasta su aprobación definitiva.
La AEI explicó que esta legislación contribuirá al desarrollo ordenado del mercado, evitando irregularidades en los procesos de compra, venta y alquiler de propiedades, al tiempo que promoverá mayor ética y responsabilidad en la intermediación inmobiliaria.
Asimismo, la entidad reiteró la importancia de mantener el impulso de esta iniciativa, al considerar que una ley moderna permitirá fortalecer la protección del consumidor y consolidar un entorno más confiable para las inversiones en bienes raíces.
La asociación también reafirmó su disposición de seguir colaborando con las autoridades y demás actores involucrados, aportando su experiencia técnica para lograr una normativa robusta, equilibrada y realmente efectiva para el país.
Con este avance legislativo, la AEI entiende que se marca un hito para el sector inmobiliario dominicano, reafirmando su compromiso con la profesionalización, la transparencia y la construcción de un mercado más seguro y competitivo en la República Dominicana.