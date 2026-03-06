Sector hotelero de Santiago presenta crecimiento y propuestas turísticas al cabildo municipal

Bartolo García

Santiago, R.D.– La Asociación de Hoteles y Turismo de la Provincia de Santiago sostuvo un encuentro institucional con el alcalde Ulises Rodríguez, con el objetivo de presentar los avances del sector hotelero y analizar iniciativas que fortalezcan el desarrollo turístico de la ciudad.

La reunión fue encabezada por la presidenta de la asociación, Lourdes de la Rosa, y contó con la participación de representantes de distintos establecimientos hoteleros de Santiago de los Caballeros.

Durante el encuentro, los empresarios resaltaron la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector privado y las autoridades municipales para impulsar el crecimiento del turismo en la ciudad.

En el marco de la actividad se presentaron datos sobre el desempeño del sector hotelero en los últimos años, destacando un crecimiento significativo en la capacidad de hospedaje.

Según las cifras compartidas, entre los años 2020 y 2025 la oferta hotelera de Santiago aumentó aproximadamente un 73 %, pasando de 746 habitaciones disponibles a un total de 1,292 habitaciones.

Este crecimiento ha sido impulsado por la apertura de nuevos hoteles y por el fortalecimiento del turismo urbano, particularmente el turismo de negocios, académico y cultural.

Asimismo, se destacó que el número de habitaciones ocupadas también ha registrado un incremento sostenido, lo que refleja una mayor demanda de visitantes que llegan a la ciudad por distintos motivos.

Durante el encuentro también se presentaron propuestas orientadas a consolidar el posicionamiento turístico de Santiago como destino para congresos, convenciones y eventos internacionales.

Entre las iniciativas planteadas se encuentra la creación de un calendario anual de actividades culturales, deportivas y empresariales que contribuya a dinamizar la llegada de visitantes.

Por su parte, el alcalde Ulises Rodríguez valoró el crecimiento del sector hotelero y reiteró el compromiso del ayuntamiento de continuar impulsando proyectos relacionados con movilidad urbana, seguridad, iluminación y embellecimiento de espacios públicos para mejorar la experiencia de residentes y turistas.