Seagram y Ferza Soluciones integrales para el mercado local en materia eléctrica

Santo Domingo, República Dominicana. – Seagram Industrial Corporation y Ferza Soluciones de Ingeniería formalizaron una alianza estratégica con el objetivo de ofrecer soluciones integrales al sector industrial, eléctrico industrial y residencial, lo que les permitirá a las empresas acceder a mejores precios y novedosas soluciones.

Ambas empresas firmaron un convenio de colaboración en el cual se comprometen a unir capacidades técnicas, operativas y comerciales para el desarrollo de proyectos eléctricos industriales de forma conjunta.

El presidente de Seagram Industrial Corporation, Carlos Morel, afirmó que van a impactar positivamente la demanda del sector industrial y construcción mediante la optimización e implementación de aplicaciones tecnológicas de la mano de profesionales capacitados en los últimos avances en la materia eléctrica industrial.

Mientras, el presidente de Ferza, Fernando Rodríguez, aseguró que esta alianza les permitirá ofrecer al mercado soluciones integrales y garantizadas, específicamente, en las áreas eléctricas y metalúrgicas.

“El objetivo de esta alianza es unir capacidades técnicas, operativas y comerciales para el desarrollo de proyectos eléctricos e industriales de forma conjuntas, donde Ferza será responsable de los diseño, supervisión e instalación eléctrica. En tanto que Seagram será responsable de la fabricación y entrega de todos los equipos eléctricos como son módulos, tableros, porta contadores, automatización, entre otros”, afirmó Morel.

“Una novedad que ofrece esta alianza es que los clientes podrán contar con un apoyo financiero que les permita incentivar la economía nacional, con la metodología de que el contratante realice desembolsos de la mano de cubicaciones”, revelo Rodríguez.

Ambas empresas cuentan con una capacidad instalada de 24 maquinarias de gran capacidad, siendo algunas de ellas láser, plasma, plegadoras, punzonadoras, dobladoras, entre otras.

Esto les permitirá producir más de 250 toneladas de estructuras metálicas por mes, fabricar más de mil módulos eléctricos mensuales y registros eléctricos de alto consumo. Todo esto con sistemas de automatización integrados que permiten entregar hasta un 20 por ciento más rápido.

Como parte de los beneficios que recibirán los clientes, Morel señaló que tendrán un ahorro de entre 5 y 20 por ciento en costos totales de obra, gracias a la planificación y consolidación, y entregas hasta 20 por ciento más rápidas.

“Gracias a este acuerdo, el sector tendrá acceso en forma consolidada a una serie de servicios y productos de ingeniería eléctrica, diseño y supervisión, módulos, transformadores, estructuras metálicas, escaleras y registros eléctricos de alto nivel”, declaró el presidente Seagram Industrial Corporation.