Se entregan dos implicados en caso de asesinato de oficial en Villa Juana

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Policía Nacional informó la entrega voluntaria de dos presuntos antisociales vinculados a la muerte de un mayor en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

Se trata de José Miguel Guillermo de Jesús y Aneury Amaury Espino Tejeda, señalados como integrantes de la banda delictiva conocida como “El Circuito del Bloque”.

Ambos se presentaron en la sede del Palacio de la Policía Nacional acompañados por familiares y representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, encabezados por Virgilio Almánzar.

Los detenidos fueron recibidos por el vocero policial, Diego Pesqueira, quien garantizó el respeto a sus derechos fundamentales y el cumplimiento del debido proceso.

La institución indicó que el caso ya cuenta con otro implicado detenido, identificado como Dalgwig David Valdez Marte, mientras continúan las investigaciones.

Asimismo, recordaron que el presunto cabecilla de la banda, Yeison Nivar Pérez, falleció tras enfrentar una patrulla policial en el sector Ensanche Luperón.

La Policía Nacional informó que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continúan las labores de búsqueda para capturar a otros implicados y esclarecer completamente los hechos ocurridos en Villa Juana.