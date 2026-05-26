Scotiabank convertirá a República Dominicana en su centro regional para el Caribe y Centroamérica

Bartolo García

Santo Domingo.– Scotiabank anunció que establecerá en República Dominicana su sede regional para liderar operaciones e inversiones en el Caribe, Centroamérica y Colombia, consolidando al país como un punto estratégico dentro de la visión internacional del grupo financiero.

El anuncio fue realizado en presencia del presidente Luis Abinader por Jabar Singh, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y el Caribe, quien destacó la confianza de la entidad en la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y el potencial de desarrollo de la nación.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que la decisión de Scotiabank representa una importante señal de confianza en el presente y futuro de la República Dominicana, resaltando que el país mantiene instituciones fuertes, estabilidad económica y seguridad jurídica para las inversiones.

“Hoy la República Dominicana ofrece certezas. Somos una economía dinámica, resiliente y abierta al mundo”, expresó Abinader, al destacar que el país ha logrado mantener estabilidad incluso en escenarios internacionales complejos.

Por su parte, Jabar Singh afirmó que Scotiabank lleva más de un siglo apostando por el desarrollo dominicano y aseguró que la entidad continuará fortaleciendo su presencia local mediante nuevas capacidades de negocio, una futura sede corporativa y un modelo regional sustentado principalmente en talento dominicano.

Actualmente, Scotiabank cuenta con más de 5,000 colaboradores en el país y ha invertido más de 650 millones de dólares canadienses en República Dominicana, proyectando nuevas inversiones superiores durante los próximos cinco años.

La actividad contó además con la presencia del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; ministros del Gobierno, empresarios y representantes del sector financiero, quienes valoraron el impacto económico y estratégico de esta decisión para el país. #eljacaguero