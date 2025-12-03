Scotiabank celebra 105 años en RD con una gran promoción que sorteará tres SUV Cadillac XT4 2025

La entidad financiera lanza “Todo por Montarte de Rojo”, una iniciativa que premia a clientes nuevos y existentes con múltiples oportunidades de ganar

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– Con motivo de su aniversario número 105 en la República Dominicana, Scotiabank presentó la promoción “Todo por Montarte de Rojo con Scotiabank”, un sorteo especial diseñado para reconocer la fidelidad de sus clientes y ofrecerles la oportunidad de iniciar el nuevo año a bordo de una SUV Cadillac XT4 2025.

La institución informó que la promoción estará vigente del 15 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026, período en el que podrán participar tanto clientes existentes como nuevos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases del concurso.

Entre las formas de participación se incluyen solicitar y activar una nueva tarjeta de crédito personal American Express®, Visa o Mastercard® Scotiabank y realizar el primer consumo; activar una tarjeta pendiente y utilizarla; abrir una nueva cuenta de ahorros o corriente; y realizar consumos con tarjetas de crédito Scotiabank ya activas.

Los clientes acumularán boletos electrónicos por cada una de estas transacciones, aumentando sus probabilidades de ganar en el sorteo único pautado para el 28 de enero de 2026, el cual se realizará en las oficinas principales del banco en Santo Domingo.

Durante el lanzamiento, efectuado en el showroom de Cadillac en Santo Domingo Motors, Roxalía Muñoz, Head of Retail Banking de Scotiabank, expresó que este aniversario representa más de un siglo acompañando los sueños financieros de miles de dominicanos. “Celebrar 105 años es honrar historias de confianza, progreso y crecimiento”, afirmó.

Muñoz destacó que la promoción no solo premia la lealtad de los clientes, sino que simboliza el compromiso permanente del banco con impulsar nuevas oportunidades para las familias del país. “Queremos que esta iniciativa ponga ruedas a sus sueños”, añadió.

El evento contó con la participación de ejecutivos de Scotiabank y Santo Domingo Motors, quienes coincidieron en que esta alianza refuerza la propuesta de valor que la institución financiera ofrece al mercado dominicano.

Entre los beneficios más atractivos de la promoción figura la posibilidad de obtener hasta 50 boletos electrónicos al activar y realizar el primer consumo con una nueva tarjeta de crédito. Además, por cada RD$3,000 en consumos locales, los tarjetahabientes recibirán un boleto adicional.

También se otorgarán cinco boletos por cada US$50 en compras internacionales, realizadas de forma física o digital, así como dos boletos por cada consumo recurrente registrado en plataformas digitales, como servicios de suscripción.

De igual forma, los clientes que abran una nueva cuenta de ahorros o corriente y mantengan el balance requerido durante la vigencia de la promoción recibirán diez boletos adicionales para participar en el sorteo.

Scotiabank recordó a los interesados que los términos y condiciones completos de la promoción están disponibles en su página web: www.scotiabank.com.do, donde también podrán consultar detalles sobre la mecánica de participación.

Con 105 años de trayectoria en el país, Scotiabank cuenta con más de 2,200 colaboradores y atiende a más de 450,000 clientes, manteniéndose como una de las entidades más sólidas del sistema financiero, respaldada por una calificación “AAA” de Feller Rate.

Asimismo, la institución forma parte de la red Scotiabank en el Caribe, con presencia histórica desde 1889, más de 1.7 millones de clientes y una infraestructura que supera los 970 cajeros automáticos y 140 sucursales en la región.

La entidad reiteró su compromiso de continuar acompañando a los dominicanos en cada etapa de su vida financiera y de seguir ofreciendo productos innovadores que respondan a las necesidades de un mercado en crecimiento.