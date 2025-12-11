Saul McDougal destaca logros institucionales y visión de seguridad social universal de la DIDA en entrevista con Nelson Peralta

Santiago, República Dominicana.– El gerente regional Norte de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Saúl José McDougal González, participó este jueves en el programa televisivo Encuentro Matinal, conducido por el periodista Nelson Peralta, donde presentó un balance detallado del primer año de gestión del director general de la entidad, Lic. Elías Báez de los Santos.

Durante la entrevista, McDougal destacó que la DIDA ha experimentado un proceso de transformación significativo, orientado a fortalecer la protección de los derechos de los afiliados y ampliar los mecanismos de orientación en todo el país. Subrayó que estas mejoras se evidencian en una mayor capacidad de respuesta, una atención más eficiente y una estructura institucional más cercana a la ciudadanía.

El funcionario explicó que la Región Norte ha sido una prioridad dentro de este proceso, logrando reforzar las oficinas provinciales, optimizar los servicios presenciales y virtuales, y garantizar un acompañamiento más efectivo a los afiliados que requieren asistencia frente a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y demás entidades del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

McDougal indicó que los avances alcanzados están alineados con la visión de gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con un sistema de seguridad social universal, equitativo y accesible para todos los dominicanos, sin importar su condición socioeconómica o lugar de residencia.

“El primer año de gestión del Lic. Elías Báez ha marcado un antes y un después en la DIDA”, afirmó. “Se ha impulsado una institución más moderna, más humana y verdaderamente orientada a resolver las necesidades de la gente. En la Región Norte asumimos ese reto con determinación, fortaleciendo nuestra presencia y elevando la calidad de nuestros servicios”.

Durante la conversación, también resaltó la importancia del acompañamiento gratuito que brinda la entidad, recordando que la DIDA tiene el mandato legal de velar por el respeto de los derechos de todos los afiliados, sin excepción. Destacó que miles de ciudadanos han logrado resolver casos gracias a la intervención directa de la institución.

Además, aprovechó el espacio para motivar a la población a utilizar el Call Center 809-472-1900, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un servicio diseñado para atender casos urgentes, ofrecer orientación inmediata y canalizar solicitudes, especialmente durante el ajetreado mes de diciembre.

“En la DIDA ya nadie inventa con tus derechos. Estamos contigo 24 horas para garantizar que recibas la protección y el acceso que establece la ley”, expresó McDougal, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la eficiencia.

El gerente regional destacó que la modernización tecnológica ha sido otro punto clave del avance institucional, permitiendo a los usuarios acceder a información actualizada, realizar consultas remotas y recibir acompañamiento sin necesidad de desplazarse largas distancias.

Asimismo, señaló que el trabajo de defensoría de la DIDA ha permitido resolver casos emblemáticos en la región que involucran pensiones, cobertura médica, autorizaciones y reclamaciones por mala práctica administrativa dentro del sistema.

McDougal también habló sobre la importancia de fortalecer la educación ciudadana en materia de seguridad social, una tarea que la DIDA impulsa mediante charlas, visitas comunitarias y programas de difusión pública que buscan empoderar a la población sobre sus derechos y deberes.

El funcionario reiteró que los logros alcanzados no serían posibles sin el trabajo conjunto de los equipos provinciales, cuyo compromiso ha permitido aumentar significativamente la cantidad de casos atendidos y resueltos en toda la región Norte.

La participación de Saúl McDougal en Encuentro Matinal reafirma el compromiso de la DIDA con la rendición de cuentas, la orientación transparente y la defensa decidida de los afiliados, pilares que sustentan la visión de una seguridad social más humana, inclusiva y centrada en la dignidad de la gente.

Finalmente, el gerente regional concluyó señalando que la entidad continuará trabajando sin descanso para consolidar una DIDA más fuerte, más eficiente y más cercana, al servicio de todos los dominicanos.