Sanz Lovatón destaca a la logística como motor emergente de la economía dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El director general de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, participó en un conversatorio con estudiantes y autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, donde resaltó la importancia creciente de la logística como nuevo eje económico para la República Dominicana.

Durante su intervención, Sanz Lovatón explicó con cifras y ejemplos concretos cómo la actividad logística ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos cinco años, consolidándose como un sector estratégico con proyecciones de gran impacto en la próxima década.

El funcionario motivó a los estudiantes de economía, comercio exterior, aduanas y disciplinas afines a explorar las oportunidades profesionales y académicas que surgen de este sector, recordando que se trata de un renglón de alto dinamismo y relevancia para la competitividad del país.

En términos fiscales, detalló que la Dirección General de Aduanas (DGA) se ha convertido en la segunda entidad recaudadora del Estado, aportando en promedio entre 22.64% de los ingresos nacionales entre 2021 y 2024 y representando el 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2024.

Asimismo, subrayó que el crecimiento en las recaudaciones de la DGA ha contribuido de manera directa a la mejora del balance fiscal del Gobierno dominicano, lo que fortalece las políticas públicas y la estabilidad macroeconómica.

A septiembre de 2025, Aduanas ha recaudado RD$195,203.32 millones, cifra que representa un incremento de 6.08% en comparación con el mismo período del año anterior. Bajo la gestión de Sanz Lovatón, el acumulado supera los RD$1.15 billones de pesos en ingresos.

En cuanto a innovación, destacó el programa Despacho en 24 Horas, que ha permitido liberar en menos de ese tiempo a más de 90,000 contenedores, beneficiando directamente a 8,000 importadores y agilizando los procesos comerciales del país.

Resaltó además la importancia de la Ley de Aduanas 168-21 y la Ley de Centros y Operadores Logísticos 30-24, normativas que han incentivado a grandes multinacionales a instalar sus centros de distribución regional en territorio dominicano, aprovechando su ubicación estratégica en el Caribe.

Sobre el comercio exterior, Sanz Lovatón informó que las exportaciones superaron los US$13,000 millones en 2024, lo que convierte a este renglón en el principal generador de divisas y una de las mayores fuentes de ingresos para la economía nacional.

“Hemos creado un nuevo eje económico”, expresó con énfasis el titular de Aduanas, asegurando que el país transita hacia un modelo donde la logística y el comercio exterior se convierten en motores complementarios al turismo y las zonas francas.

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, felicitó al funcionario por los aportes realizados desde la DGA a la academia, destacando las oportunidades brindadas a los pasantes universitarios en proyectos vinculados a la modernización aduanera.

La actividad contó también con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Antonio Ciriaco Cruz; el director de la Escuela de Economía, Nicolás Jiménez; el vicerrector administrativo, Ramón Desangles Flores; la vicerrectora de Extensión, Rosalía Sosa Pérez; y el director del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Feliz García.

El encuentro se enmarca en el programa académico conmemorativo del 487º aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera universidad del continente americano, que continúa fortaleciendo sus vínculos con instituciones del Estado y líderes de sectores estratégicos.

De esta forma, la ponencia de Sanz Lovatón no solo acercó a los estudiantes a la realidad del comercio internacional y la gestión aduanera, sino que también puso de relieve el rol protagónico de la República Dominicana en el futuro logístico de la región.

