Santo Domingo vivió una noche inolvidable con empate entre leyendas del Real Madrid y Barcelona

Bartolo García

La República Dominicana vivió una jornada memorable con la celebración de la Noche de Leyendas, un evento que reunió en Santo Domingo a exfiguras emblemáticas del Real Madrid y el FC Barcelona, en un partido que terminó empatado 2-2 ante más de 16 mil fanáticos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Desde el inicio del encuentro, el público disfrutó de un espectáculo cargado de talento, técnica y nostalgia, con jugadores que marcaron una época en el fútbol mundial y que volvieron a demostrar en la cancha la calidad que los llevó a lo más alto del deporte.

Durante la primera mitad, las leyendas del Real Madrid mostraron solidez con actuaciones destacadas del portugués Pepe y de Álvaro Negredo, quien generó una de las ocasiones más claras para el conjunto merengue. Del lado blaugrana, sobresalieron Nolito y el histórico capitán Carles Puyol, quienes imprimieron dinamismo al juego.

Pese a las llegadas y al buen ritmo de ambos equipos, el primer tiempo concluyó sin goles, dejando todo abierto para una segunda mitad que terminó siendo mucho más intensa y emocionante para los fanáticos presentes en el estadio.

En el complemento, el Barcelona encontró la ventaja cuando Nolito asistió de manera magistral a Sergi Barjuán, quien definió de pierna izquierda para abrir el marcador al minuto 50 y desatar la celebración de los seguidores culés.

La respuesta del Real Madrid no tardó en llegar. Apenas tres minutos después, Toni Moral igualó el partido con un potente disparo de larga distancia, y poco después Edwin Congo aprovechó un error en la salida del Barcelona para poner el 2-1 a favor del conjunto blanco.

Cuando parecía que las leyendas madridistas se llevarían el triunfo, volvió a aparecer Sergi Barjuán, esta vez con una espectacular definición de tijera dentro del área al minuto 76, para firmar el empate definitivo y sellar una noche llena de emociones.

El público, llegado desde distintos puntos del país, disfrutó intensamente cada jugada y vibró con la presencia de figuras como Pepe, Callejón, Congo, Toni Moral, Contreras y McManaman por el Real Madrid, así como Sergi, Puyol, Nolito, Sorín, Giovani y Fontás por el Barcelona.

Más allá del resultado, el evento consolidó a la República Dominicana como un escenario atractivo para espectáculos deportivos internacionales, proyectando al país como un destino de creciente importancia para el fútbol en el Caribe.

La realización de la Noche de Leyendas fue posible gracias a la organización de CBR Productions, con el respaldo de la Federación Dominicana de Fútbol, la Liga Dominicana de Fútbol y diversas marcas patrocinadoras que continúan apostando por el crecimiento y la proyección del deporte en suelo dominicano.

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