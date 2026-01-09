Santo Domingo vibrará con el Clásico eterno en histórica Noche de Leyendas

Bartolo García

Santo Domingo se convertirá en la capital del fútbol internacional el próximo 14 de marzo de 2026, cuando dos de las camisetas más icónicas del deporte mundial se enfrenten en el partido Real Madrid Legends vs. FC Barcelona Legends, como parte del evento denominado Noche de Leyendas.

El encuentro se celebrará a las 7:30 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, escenario que recibirá por primera vez este clásico histórico en territorio dominicano, despertando una enorme expectativa entre los fanáticos del fútbol.

La actividad es organizada por CBR Productions, en coordinación con el FC Barcelona y la Asociación de Ex Jugadores del Real Madrid, garantizando un espectáculo de alto nivel deportivo y organizativo.

El partido reunirá a figuras legendarias que protagonizaron algunos de los clásicos más memorables del fútbol europeo, reviviendo una rivalidad que marcó generaciones y definió épocas doradas del balompié mundial.

El anuncio oficial del evento contó con la participación de Xavi Guzmán, exjugador del Barcelona y actual integrante del Barça Legends, quien destacó la importancia de llevar este espectáculo a nuevos públicos.

Xavi Guzmán, jugador del Barça Legends.

Más allá del atractivo deportivo, la Noche de Leyendas tendrá un valor simbólico adicional, al convertirse en el primer gran evento tras la culminación de las remodelaciones del Estadio Olímpico Félix Sánchez, que reabre con una capacidad aproximada de 23,000 espectadores y una infraestructura modernizada.

Por el FC Barcelona Legends, han sido confirmados jugadores de alto impacto histórico como Yaya Touré, Philippe Cocu, Frank de Boer, Rafael Márquez, Ludovic Giuly, Javier “Saviola” Hernández, Sergi Barjuán, Gerard López, Nolito, Roger García y Fernando Navarro.

Mientras tanto, el Real Madrid Legends contará con figuras emblemáticas como Iker Casillas, Marcelo, Pepe, Fernando Morientes, Claude Makélélé, Iván Helguera, Julio Baptista, José Amavisca, Iván Campo y Savio, protagonistas de múltiples títulos y noches inolvidables en Europa.

Para Humberto Reginato, presidente de CBR Productions, este evento trasciende lo deportivo y se convierte en una experiencia emocional para los aficionados.

“La Noche de Leyendas no es solo un juego; es un reencuentro con la grandeza, con jugadores que levantaron trofeos, protagonizaron clásicos inolvidables y dejaron huellas imborrables en la historia del fútbol mundial”, expresó Reginato durante la presentación oficial.

El ejecutivo resaltó además el respaldo institucional recibido para la realización del evento, agradeciendo el apoyo del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y el Ministerio de Turismo.

De igual manera, valoró la colaboración del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, encabezado por José Monegro, como pieza clave para materializar esta cita histórica.

Noche de Leyendas se proyecta como un evento familiar y multigeneracional, donde fanáticos de distintas edades podrán revivir la intensidad de una rivalidad que definió al fútbol moderno y elevó el espectáculo a nivel global.

Con una alta demanda de boletas desde su anuncio, se espera un estadio completamente lleno para una noche que promete quedar inscrita como uno de los hitos deportivos más importantes celebrados en la República Dominicana.