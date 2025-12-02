Santo Domingo OutFest vuelve renovado con su 13.ª Muestra Internacional de Cine LGBTIQ+

El festival regresa tras cinco años de ausencia con más de 40 películas de 19 países y entrada completamente gratuita

Santo Domingo.– La capital dominicana volverá a ser escenario de uno de los encuentros cinematográficos más importantes y diversos del Caribe con el regreso del Santo Domingo OutFest, que celebrará su 13.ª Muestra Internacional de Cine LGBTIQ+ del 11 al 14 de diciembre. Las funciones se desarrollarán en la Cinemateca Dominicana, ubicada en la Plaza de la Cultura, y en la Dirección General de Mecenazgo, en la Zona Colonial.

Después de cinco años sin realizarse, el OutFest regresa con un programa robusto, plural y profundamente comprometido con la defensa de los derechos humanos a través del séptimo arte. La edición de este año presenta más de 40 producciones de ficción y documental provenientes de 19 países, confirmando su carácter internacional.

Daniel Benítez, director ejecutivo de REVASAorg —institución organizadora del festival— expresó su entusiasmo por el retorno del evento. “Estamos muy emocionados con el regreso de nuestra Muestra, una actividad esencial para una sociedad más justa e inclusiva, que no se realizaba desde el 2020”, afirmó.

El festival, cuya entrada será completamente gratuita, aborda una amplia variedad de temáticas vinculadas a la comunidad LGBTIQ+, incluyendo identidades trans, lesbianas, gays, bisexuales, personas no binarias, migración, trabajo sexual, familia elegida, espiritualidad y memoria corporal, entre otros temas urgentes.

Benítez destacó que, más allá del cine, la muestra es un acto político y social. “El cine es un acto político. Con el OutFest defendemos vidas, dignidad y libertad a través de historias que jamás deben ser silenciadas”, señaló.

Los países participantes en esta edición abarcan territorios de América Latina, el Caribe, Europa y Asia. Entre ellos se encuentran Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México y República Dominicana.

También participan Perú, Reino Unido, República Checa, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico, además de varias coproducciones multilaterales que combinan esfuerzos entre países europeos y latinoamericanos.

Entre las producciones destacadas figura “La Estrategia del Mero”, del colombiano Edgar Alberto De Luque Jácome, realizada entre Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana. La obra explora con fuerza las espiritualidades, corporalidades y vivencias queer en el Caribe y América Latina.

Otra pieza relevante del programa es “Baby”, del director Marcelo Caetano, una coproducción entre Brasil, Francia y los Países Bajos que aborda temas de deseo, vulnerabilidad y supervivencia desde una mirada profundamente humana y reflexiva.

También se exhibirá “Skiff”, dirigida por Cecilia Verheyden de Bélgica, un filme que profundiza en la tensión y las intimidades que emergen en el competitivo mundo del remo femenino, poniendo en primer plano la disciplina, el cuerpo y la identidad.

El OutFest 2025 no solo proyectará películas, sino que busca convertirse en un espacio de diálogo, reflexión y encuentro entre artistas, activistas, cineastas y público en general, promoviendo una agenda cultural inclusiva.

Este regreso ha sido posible gracias al apoyo de varias instituciones aliadas, entre ellas la Dirección General de Cine (DGCINE), la Cinemateca Dominicana, la Dirección General de Mecenazgo, American Jewish World Service y Synapsis+, quienes respaldan la misión del festival.

El evento reafirma su compromiso con el arte como herramienta de transformación social, apostando por narrativas que revelan realidades invisibilizadas y que celebran la diversidad humana en todas sus expresiones.

Con esta edición, el Santo Domingo OutFest consolida nuevamente su presencia en el calendario cultural del país y se proyecta como un punto de referencia regional para el cine LGBTIQ+, impulsando nuevas voces y fortaleciendo la representación en la pantalla.