Ballet Folclórico Dominicano RT celebrará en NY su 18.º aniversario

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Los dominicanos se destacan en diferentes áreas en los Estados Unidos y de manera muy especial en esta ciudad, como lo hace el Ballet Folclórico Dominicano “RT”, dirigido por Ramona Torres, integrado por hombres y mujeres de diferentes edades, que difunden el folclor, el merengue y el arte de la República Dominicana.

Dicho ballet, que se estableció en el año 2008 en Santiago y NY, celebrará su 18.º aniversario el próximo domingo 14 con “La Tarde Típica” en los salones de Beverly Hills Manor, ubicados en el 1700 de la avenida Jerome, en El Bronx, desde las 3:00 hasta las 9:00 p. m.

Habrá un desfile de moda de diferentes países, bailable, con los artistas internacionales Ricardo Stevan, de Colombia, y la cubana Jessyi Campo. Además, con el conjunto típico de la RD “Chiqui Taveras”, conjuntamente con los actuales y exintegrantes del citado ballet.

Asimismo, los presentes podrán disfrutar de un bufé y del grupo “Los Diablos Cojuelos”, cash bar, rifas, entretenimiento y parqueo gratis. Para más información, llamar al 917-826-0510.