Santo Domingo 2026 revela la Ceremonia Centenaria: la región abrirá sus Juegos con una producción de calidad mundial

Santo Domingo, República Dominicana. 13 de julio de 2026. A once días de la inauguración, el Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ofreció este lunes a los medios de comunicación el primer vistazo a la Ceremonia Centenaria, la apertura con la que la justa deportiva más antigua de la región celebrará cien años de historia desde su primera edición en 1926. El encuentro, celebrado en el Hotel El Embajador, reveló el concepto creativo, la tecnología y el equipo artístico del espectáculo, y contó con la participación de Coli, la mascota oficial de los Juegos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del licenciado Fernando Langa, miembro del Comité Organizador, quien destacó que el país vive la antesala de uno de los momentos más importantes de su historia deportiva. “Santo Domingo está lista para recibir a la región. Estos Juegos son la reafirmación de que la República Dominicana puede organizar eventos del más alto nivel, y de que el deporte sigue siendo el puente que une a los pueblos de Centroamérica y el Caribe”, expresó. En su intervención, reconoció el liderazgo del señor José P. Monegro, presidente del Comité Organizador; del señor Felipe Vicini, vicepresidente del Comité; y de los demás miembros del Comité, entre ellos Mercedes Canalda, Carlos Iglesia y José Manuel Ramos.

Por su parte, el señor Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, destacó el significado de la justa para el movimiento deportivo del área y reconoció el trabajo del Comité Organizador y del equipo creativo de la ceremonia. “Estos Juegos son el corazón del movimiento deportivo de Centroamérica y el Caribe. Santo Domingo está lista, y la región lo va a sentir desde la primera noche”, expresó.

El Productor General y director Creativo de la Ceremonia, Alberto Zayas, presentó el concepto “100 años de unión, una sola región, un mismo corazón”: un viaje escénico de 90 minutos que entrelaza el legado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la identidad de la República Dominicana, resaltando los lazos históricos, culturales y deportivos que unen a las naciones de la región y la hermandad que el deporte ha tejido entre ellas a lo largo de un siglo. Será la tercera vez que el país actúe como anfitrión de los Juegos, tras Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.

El recorrido se despliega en cinco grandes movimientos: un homenaje solemne a la patria; el encuentro entre las leyendas vivas de la cultura dominicana y las nuevas generaciones de artistas; la gran bienvenida a las delegaciones con el ritmo y la hospitalidad que distinguen al pueblo dominicano; un homenaje a la diversidad multicultural de la región, incluyendo a las naciones anglófonas del Caribe; y un gran cierre que celebra las raíces, la cultura, la naturaleza y los ritmos del alma caribeña.

La puesta en escena contará con una infraestructura inédita en el país: tres escenarios simultáneos Stage A, Stage B y un Stage 360 al centro del campo y una apuesta tecnológica de vanguardia que incluye más de 30 mil insignias LED personalizadas de PixMob, con las que cada asistente se convertirá en un píxel del espectáculo; un show de láser de gran formato a cargo de Dog From The Moon, por primera vez en el Caribe; y un show de 1,100 drones de Sky Elements, también inédito en la región. Zayas asumirá además la producción y dirección televisiva de la ceremonia como acostumbra en los proyectos que encabeza, respaldado por Quality y SERTELSA, con tecnología REMI, 27 cámaras en todo el estadio y un 85% de personal local.

Sobre esos escenarios, talento nacional e internacional junto a más de 900 bailarines darán vida a una ceremonia multilingüe y multicultural. El equipo creativo senior está encabezado por Zayas en la producción y dirección general, con la dirección artística de Waddys Jáquez y Chiqui Haddad; la dirección coreográfica de Pablo Pérez, quien se hace acompañar de un grupo de profesionales de la danza de primer nivel; el maestro José Antonio Molina al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano; la producción musical de Antonio González, con la participación especial de Maffio; el montaje escenográfico de Omar Martí; y el guión y libreto de Juan Manuel Tejeda. Los directores de cine Mariano Pichardo y Tuto Guerrero tendrán a su cargo audiovisuales especiales dentro de la ceremonia. El pre-show estará conducido por Miralba Ruiz y Nelfa Núñez.

“Estamos creando una ceremonia regional de calidad mundial: cien años de historia contados por el talento de esta tierra. El público no va a ver el show; el público va a ser el show”, expresó Zayas, quien destacó además que la ceremonia está concebida para trascender el momento y convertirse en un legado para la región, como plataforma de una nueva generación de profesionales dominicanos en producción, diseño, tecnología, dirección artística, moda y artes escénicas.

La presentación cerró con la proyección del videoclip de “Corazón de Fiesta”, el tema oficial de los Juegos interpretado por Ilegales con autoría de Vladimir Dotel, producción musical de Antonio González y coreografía de Marcos Taveras, filmado por el propio Zayas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y disponible en el canal oficial de los Juegos y en las principales plataformas digitales.

Durante la proyección, Coli, la mascota oficial inspirada en el barrancolí, ave endémica de la isla, se sumó al encuentro bailando al ritmo de la canción y acompañó la foto oficial.

El Comité Organizador informó además los detalles de acceso para el público: el día de la ceremonia, las puertas del Estadio Olímpico Félix Sánchez abrirán a las 4:00 de la tarde. El ingreso al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte será por tres entradas peatonales, ubicadas en la avenida John F. Kennedy, con acceso a la Grada Este; la avenida Ortega y Gasset, a través de la Plaza Ulices García Saleta, con acceso a la Grada Oeste; y la avenida 27 de febrero, con acceso a las Gradas Este y Oeste, todas próximas a las estaciones del metro Juan Ulices García Saleta y Juan Pablo Duarte. Las boletas para la ceremonia inaugural están disponibles exclusivamente a través de Uepa Tickets.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, con la participación de más de 6,000 atletas de 37 delegaciones de Centroamérica y el Caribe