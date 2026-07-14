Santiago une esfuerzos para combatir el comercio ilegal de medicamentos

Bartolo García

Representantes de instituciones públicas, del sector privado y organismos reguladores participaron en Santiago en el panel “Fármacos Falsos, Riesgos Reales: Protegiendo la Salud de Nuestra Gente”, con el propósito de coordinar acciones para combatir el comercio ilegal de medicamentos, fortalecer la vigilancia sanitaria y garantizar el acceso de la población a productos farmacéuticos seguros y de calidad.

La actividad, organizada por la Oficina Senatorial de Santiago, reunió al director general de DIGEMAPS, Marcos Balaguer; al director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara; al director ejecutivo de la ARAPF, Juan Madera; y al senador por Santiago, Daniel Rivera, quien moderó el encuentro celebrado en el Edificio Empresarial de Santiago.

Durante su intervención, Daniel Rivera alertó sobre los riesgos del denominado “efecto nocebo”, señalando que la confianza en tratamientos falsos o supuestas curas milagrosas puede poner en peligro la vida de los pacientes. Recordó además casos históricos en los que remedios sin respaldo científico provocaron consecuencias fatales para muchas personas.

Uno de los principales temas abordados fue la proliferación de los llamados “puestos de lista B” en Moca y otras localidades del Cibao. Los panelistas manifestaron su preocupación por estos establecimientos que comercializan medicamentos sin cumplir con las exigencias legales, sanitarias y de bioseguridad requeridas para las farmacias autorizadas.

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que las inspecciones realizadas han determinado que los medicamentos vendidos en estos comercios no son falsificados, aunque advirtió que los establecimientos operan al margen de las normas vigentes, incumpliendo requisitos de ubicación, condiciones sanitarias y obligaciones tributarias. Asimismo, llamó a fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables para fiscalizar toda la cadena de distribución.

Por su parte, Marcos Balaguer, director de DIGEMAPS, reveló que medicamentos utilizados para la pérdida de peso, especialmente los de tipo GLP-1, están siendo comercializados incluso en negocios ajenos al sector salud, como tiendas de accesorios para vehículos. El funcionario calificó esta situación como preocupante y reiteró el compromiso de las autoridades de proteger a la ciudadanía frente al mercado ilegal.

El director ejecutivo de ARAPF, Juan Madera, destacó el crecimiento de la industria farmacéutica nacional y aseguró que el 25 % de los medicamentos consumidos en Centroamérica y varios países de Sudamérica son producidos en República Dominicana, consolidando al país como un importante exportador regional. Al cierre del panel, las autoridades y representantes del sector coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y educación para garantizar medicamentos seguros y proteger la salud de la población.