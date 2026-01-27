Santiago será sede de jornada pionera sobre cuidados paliativos y manejo del dolor crónico

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico anunció la celebración de la Primera Jornada Dominicana en Cuidados Paliativos y el Curso-Taller de Anatomía Aplicada en el Intervencionismo del Dolor Crónico, un evento académico orientado a transformar el abordaje clínico del dolor y la atención paliativa en el país.

La actividad ha sido concebida como un espacio de alto impacto formativo, donde el conocimiento científico se traduce en acción clínica, fortaleciendo competencias especializadas y elevando los estándares de atención integral a pacientes con dolor crónico y enfermedades avanzadas.

Durante la jornada, los participantes tendrán acceso a ponencias y sesiones prácticas impartidas por profesionales de reconocida trayectoria, quienes compartirán enfoques actuales, prácticos y sustentados en la evidencia científica más reciente.

El programa académico incluirá contenidos clave sobre cuidados paliativos, manejo intervencionista del dolor crónico y anatomía aplicada, con énfasis en técnicas que optimizan la calidad de vida del paciente y promueven una atención centrada en la persona.

El evento se desarrollará los días 8 y 9 de mayo de 2026 en el Hotel Hodelpa, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, consolidando a la región como punto de encuentro para la actualización médica especializada.

La doctora Doris Sánchez, presidenta de la Sociedad organizadora, destacó que esta primera jornada busca promover la excelencia clínica, el intercambio académico y la actualización continua entre los profesionales de la salud.

Sánchez subrayó que el manejo integral del dolor y los cuidados paliativos requieren formación constante y un enfoque interdisciplinario, por lo que este encuentro representa una oportunidad clave para fortalecer la práctica médica en estas áreas.

La jornada está dirigida a médicos, enfermeras, especialistas y demás profesionales de la salud interesados en ampliar sus conocimientos y habilidades en el tratamiento del dolor crónico y la atención paliativa.

Además de su alcance nacional, el evento contará con la participación de invitados internacionales, fomentando el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales de distintos países.

Con esta iniciativa, la Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativos y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico reafirma su compromiso con el desarrollo académico, la humanización de la medicina y la mejora continua de la calidad de atención a los pacientes.